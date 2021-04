Il Lugano non ha imparato la lezione ed è stato nuovamente battuto dal Rapperswil in gara-3 dei quarti di finale. È finita 3-2 all’overtime, con rete decisiva di Forrer al 77’21’’. Ora la serie è sul 2-1 per i sangallesi, scesi nuovamente in pista con tre soli stranieri per l’assenza di Cervenka. Pur tirando il doppio degli avversari (52-28), nemmeno stavolta i bianconeri sono riusciti a fornire una vera prestazione da playoff. Né sul piano dell’intensità, né su quello della concentrazione, come testimoniano i molti errori individuali. La prima linea offensiva, quella di Arcobello, Boedker e Bürgler, rappresenta perfettamente le difficoltà di questa squadra. Il topscorer statunitense, in particolare, è sembrato l’ombra di se stesso. Lunedì si torna in pista a Rapperswil per gara-4. Vietato sbagliare, per la compagine di Serge Pelletier. Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

Inizia meglio il Rapperswil, pericoloso dopo due minuti con Moses. Tra il 4’ e il 6’ il Lugano si crea tre buone occasioni con Boedker, Bertaggia e Morini, senza però concretizzarle. I Lakers continuano a farsi minacciosi con le loro veloci ripartenze, spesso favorite da errori avversari. Al 14’05’’, dopo un disco perso da Wellinger, i sangallesi passano in vantaggio con Loosli, autore di un gran tiro all’incrocio sul primo palo, da posizione angolata. Al 16’03’’, con Egli espulso, i bianconeri trovano l’1-1 grazie a Morini, bravo a ribadire in rete il rimbalzo concesso da Nyffeler su un tiro di Fazzini. Sulla scia del pareggio, il Lugano aumenta la pressione sul portiere, senza però affondare i colpi. Si chiude con Bürgler penalizzato per un fallo in attacco.

Secondo tempo

Con l’uomo in più, il Rapperswil non riesce a installarsi nel terzo. I bianconeri non riescono ad alzare il ritmo, complicandosi spesso la vita con scelte sbagliate e tiri senza speranza. Al 26’34’’ Riva viene penalizzato, ma è il Lugano a sfiorare la rete con Sannitz, scappato in shorthand insieme a Walker. Al 30’51’’ una clamorosa scivolata di Lajunen in zona difensiva, senza alcuna pressione avversaria, regala il disco a Wick, che non ci pensa due volte e trafigge Schlegel per il 2-1 ospite. I bianconeri accusano il colpo, permettendo ai Lakers di spingere alla ricerca della terza rete. Al 35’50’’ Clark ferma fallosamente Arcobello, ma il power-play di casa non trova sbocchi. Subito dopo il suo rientro, lo stesso Clark sfrutta un errore di Heed per liberare Lehmann a tu per tu con Schlegel: il portiere luganese salva capra e cavoli. Scampato il pericolo, al 39’26’’ Lammer pareggia i conti in contropiede, lanciato da un bellissimo passaggio in verticale di Fazzini, il migliore dei suoi.

Terzo tempo

Neppure all’inizio della terza frazione i padroni di casa riescono a cambiare marcia. Al 43’45’’ Wellinger viene penalizzato per ostruzione e ancora una volta il Lugano sfiora la rete in inferiorità numerica, stavolta con Lajunen. Al 44’16’’ un fallo di Egli fa sfumare il power-play ospite. In situazione di 4 contro 4, Boedker manca una buona opportunità. Al 45’16’’ Arcobello subisce una carica alla balaustra di Jelovac, subito punita dagli arbitri con un 2’+10’. Chiesa, però, vanifica tutto andando a farsi giustizia da solo, gettando così al vento la possibilità di giocare 32 secondi in 5 contro 3 e altri 88 secondi in 5 contro 4. Una mossa per nulla apprezzata dai suoi stessi compagni. Ad immagine di un Arcobello irriconoscibile, la squadra di Pelletier continua a balbettare, mentre il Rappi sembra solo aspettare l’errore avversario. Al 53’27’’ è però Rowe a commettere un ingenuo fallo in attacco, regalando un prezioso power-play al Lugano. La gestione di questa importante situazione, però, è disastrosa. E sul banco degli imputati finisce nuovamente il blocco degli stranieri. Al 56’45’’ il Rappi torna pericolosissimo con Clark, ma i riflessi di Schlegel salvano la baracca. Per la prima volta nella serie, si va all’overtime.

Overtime

La prima grossa occasione capita a Riva dopo 1’37’’, ma Nyffeler si conferma molto reattivo sul polsino del difensore ticinese. Al 65’15’’ Wellinger scherza col fuoco sulla sua linea blu, ma viene goffamente atterrato da Schweri. Nel susseguente power-play, giocato quasi interamente dal blocco di Arcobello e Heed, il Lugano non tira mai in porta. Al 68’41’’ è Bürgler a sgambettare un avversario in zona d’attacco e a concedere al Rappi un’occasione d’oro. Il Lugano rischia grosso in almeno tre circostanze, ma prima Schlegel e poi Chiesa in tuffo tengono in vita la loro squadra. Terminata la penalità di Bürgler, però, è Walker a farsi subito buttare fuori abboccando alle provocazioni di Clark. Anche stavolta il box-play si salva. Al 76’ i Lakers si creano due nette occasioni in rapida successione: Loosli e Moses graziano i bianconeri. La gioia sangallese è solo ritardata: al 77’21’’, da azione di ingaggio, Forrer segna il 3-2 finale.

IL TABELLINO

Lugano – Rapperswil d.s. 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-1)

Reti: 14’05’’ Loosli (Vukovic) 0-1. 16’03’’ Morini (Fazzini, in 5c4, esp. Egli) 1-1. 30’51’’ Wick 1-2. 39’26’’ Lammer (Fazzini) 2-2. 77’21’’ Forrer (Rehak) 2-3.

Arbitri: Piechaczek/Fluri (Obwegeser/Fuchs). Penalità: 6x2’ c. Lugano; 6x2’ + 1x10’ (Jelovac) c. Rapperswil.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Bürgler, Arcobello, Boedker; Loeffel, Chiesa; Walker, Lajunen, Suri; Nodari, Wolf; Fazzini, Herburger, Lammer; Zangger, Riva; Morini, Sannitz, Bertaggia.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Jelovac; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Egli, Profico; Clark, Wick, Schweri; Sataric, Maier, Moses, Wetter, Loosli; Randegger, Dufner; Rehak, Ness, Forrer.

Note: Lugano s. Traber (infortunato), Brennan e Josephs (in sovrannumero); Rapperswil privo di Cervenka, Dünner, Lhotak e Payr (infortunati).

I RISULTATI COMPLETI

Zugo – Berna 3-0. Serie: 2-1.

Lugano – Rapperswil d.s. 2-3. Serie: 1-2.

Friburgo – Ginevra 3-8. Serie 1-2.

Losanna – ZSC Lions 0-3. Serie: 1-2.

©CdT.ch - Riproduzione riservata