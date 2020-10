Il peggior Lugano di questo primo scorcio di stagione rimedia la seconda sconfitta del weekend. A Friburgo finisce 4-2 per i padroni di casa, più tonici e fluidi per gran parte dell’incontro. I bianconeri pasticciano troppo in impostazione e pagano a caro prezzo le penalità, complice la grande efficacia del power-play burgundo, a segno due volte sfruttando i primissimi secondi di superiorità numerica. Solo nella fase finale del secondo tempo, dopo il pareggio (1-1) un po’ casuale di Wolf, il Lugano ha davvero messo sotto pressione l’avversario. Troppo poco per farla franca. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

La prima grande occasione capita a Morini dopo meno di due minuti: l’attaccante comasco non riesce però a superare Berra, fuori posizione a causa di uno strano rimbalzo sulla balaustra di fondo. Al 5’11’’ un appoggio sbagliato di Antonietti mette in difficoltà Traber, costretto al fallo su Schmid. Al power-play friburghese bastano 5 secondi per segnare l’1-0 con Mottet. Nelle fasi successive i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Schmid e impegnano Zurkirchen con continuità. Il Lugano pasticcia spesso in impostazione, si perde il conto dei dischi persi goffamente, ma Suri è bravo a crearsi due buone opportunità tra il 12’30’’ e il 14’20’’. Al 14’17’’ è Arcobello a finire sulla panchina dei puniti, ma il Gottéron non ne approfitta. Al 16’20’’, appena ristabilita la parità numerica, Lammer parte in contropiede e colpisce il palo. Sulla sirena, il Lugano conquista il suo primo power-play.

Secondo tempo

In 5 contro 4 il Lugano si mette in difficoltà da solo. Ben più pericoloso il power-play burgundo, con Morini espulso al 27’44’’. Zurkirchen, però, fa buona guardia. Serge Pelletier decide di cambiare l’assetto delle prime due linee, schierando Carr con Arcobello e Boedker e Fazzini con Kurashev e Bertaggia. La miccia stenta però ad accendersi ed è ancora il Gottéron ad andare vicino alla rete, in particolare con un contropiede di Bykov e Mottet al 34’. Al 35’20’’, un po’ dal nulla, il Lugano trova il pareggio: dopo un insistito lavoro in zona d’attacco da parte di Suri, Bürgler ed Herburger, è Wolf a realizzare l’1-1 con un appoggio dalla linea blu che sorprende Berra. Da quel momento il Lugano si sveglia, cambia ritmo e diventa pericoloso anche con i suoi giocatori migliori, fin lì troppo distratti. Solo la sirena salva il Gottéron dalla grande pressione bianconera incarnata da Arcobello e Carr.

Terzo tempo

Si riparte all’insegna dell’equilibrio fino al 45’20’’, quando la difesa bianconera inizia a dare segni di cedimento. Dapprima è Walser a presentarsi tutto solo davanti a Zurkirchen. Il portiere salva tutto. Purtroppo, però, è proprio Zurkirchen a propiziare il nuovo vantaggio burgundo al 49’27’’, lasciando incomprensibilmente libero un disco sul quale si avventa Di Domenico. La situazione precipita al 49’57’’, quando Stalberg segna il 3-1 dopo appena 8 secondi di power-play (espulso Herburger). Gli ospiti provano a reagire e per non correre rischi Dubé spende il suo time-out al 53’05’’. Al 55’25’’ Wolf conquista una superiorità numerica, ma non è decisamente serata per le situazioni speciali. Al 58’01’’ tocca a Pelletier chiedere il time-out: con Zurkirchen richiamato in panchina, Fazzini accorcia le distanze al 58’23’’ sfruttando un altro strano rimbalzo sulla balaustra alle spalle di Berra. Le speranze bianconere hanno breve durata: al 58’51’’ Marchon chiude infatti i conti con il 4-2 a porta vuota.

IL TABELLINO

Friburgo – Lugano 4-2 (1-0, 0-1, 3-1)

Reti: 5’16’’ Mottet (Bykov, in 5c4, esp. Traber) 1-0. 35’20’’ Wolf 1-1. 49’27’’ DiDomenico (Sutter) 2-1. 49’57’’ Stalberg (Mottet, in 5c4, esp. Herburger) 3-1. 58’23’’ Fazzini (Arcobello) 3-2. 58’51’’ Marchon (Stalberg) 4.2

Spettatori: 5.160. Arbitri: Tscherrig/Fluri; Wolf/Betschart. Penalità: 2x2’ c. Gottéron; 4x2’ c. Lugano.

Friburgo: Berra; Sutter, Furrer; Brodin, Marchon, Stalberg; Gunderson, Chavaillaz; DiDomenico, Walser, Schmid; Kamerzin, Jecker; Sprunger, Bykov, Mottet; Aebischer; Bougro; Hasler.

Lugano: Zurkirchen; Heed, Riva; Boedker, Arcobello, Fazzini; Loeffel, Chiesa; Carr, Kurashev, Bertaggia; Nodari, Wolf; Bürgler, Herburger, Suri; Romanenghi, Antonietti; Traber, Morini, Lammer.

Note: Gottéron senza Rossi (ammalato), Herren (squalificato), Abplanalp, Desharnais e Jobin (infortunati); Lugano privo di Lajunen, Sannitz, Walker e Wellinger (infortunati). Lugano dal 58’01’’ al 58’23’’, dal 58’40’’ al 58’51’’ e dal 59’05’’ al 59’25’’ senza portiere.

