Ancora una sconfitta per un Lugano che non sa più vincere: i bianconeri sono stati superati per 4-2 a Rapperswil.

Primo tempo

Al 5’06’’ il Lugano può giocare per la prima volta in power-play: il Rappi si fa pericolosissimo con un palo di Lehmann. I sangallesi passano in vantaggio all’11’13’’: al termine di un’azione in velocità è Moses a battere Schlegel. Il raddoppio arriva già al 13’05’’, con Lajunen sulla panchina dei cattivi la deviazione vincente è di Dünner. Al 16’43’’ il Lugano torna in superiorità numerica e Mark Arcobello mette fino ad un’astinenza che durava dallo scorso mese di novembre.

Secondo tempo

Al 23’08’’ il Lugano trova la rete del pareggio: la mette a segno Morini, su passaggio di Arcobello, in situazione di superiorità numerica. E al 25’41’’ Fazzini sfiora il gol del vantaggio: l’attaccante colpisce un clamoroso palo. In vantaggio si riporta invece il Rapperswil al 27’17’’: è Clark, dopo un ingaggio vinto da Cervenka, a superare Schlegel da due passi. Al 39’04’’ il portier bianconero para un rigore a Lehmann per una trattenuta di Romanenghi.

Terzo tempo

Il Lugano non riesce ad aumentare il ritrmo delle operazione, mentre il Rapperswil pensa soprattutto a non scoprirsi. Al 49’59’’ il Rapperswil riceve due minuti di penalità per troppi uomini sul ghiaccio: i bianconeri ci provano, ma Nyffeler è intrattabile. Solo la linea di Arcobello riesce a rendersi pericolosa in casa bianconera.Al 58’48’’ Pelletier chiama il time-out e toglie Schlegel dai pali: il Rappi trova il 4-2.

©CdT.ch - Riproduzione riservata