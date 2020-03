L’HCL piange il suo ex portiere Roger Corpataux, scomparso lunedì all’età di 77 anni. Il «baffo» approdò alla Resega da Friburgo nella stagione 1964-65. Fedele riserva di Alfio Molina, Corpataux ha fatto parte della squadra per 12 stagioni fino al 1976, stabilendosi poi definitivamente in Ticino. Complessivamente ha difeso la gabbia bianconera in dodici partite ufficiali.