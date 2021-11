Lugano e Ambrì Piotta abbracciano la pausa per le nazionali al termine di una settimana senza punti. C’è però una differenza sostanziale tra le due realtà. Sempre più tifosi bianconeri stanno infatti perdendo la pazienza, come hanno dimostrato i fischi di venerdì. In molti si interrogano su una squadra incredibilmente fragile, in piena crisi di identità, di idee, di fiducia. E ovviamente di risultati. I biancoblù, invece, si sono congedati tra gli applausi convinti di una Gottardo Arena «sold out», immeritatamente battuti dal cinico Davos, nuovo leader del campionato. L’Ambrì ha messo in chiara difficoltà la squadra più in forma del momento, ha tirato 49 volte (!) contro 21, ma ancora una volta ha fallito sotto porta e in superiorità numerica.

Polveri bagnateLe due squadre ticinesi hanno un...