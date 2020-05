«Boedker - indica il club in una nota - ha lasciato il suo Paese 17enne per crescere nelle squadre giovanili del Frölunda di Götebörg, club con cui ha esordito 18enne nella Sweden Hockey League (SHL). L’esperienza in Svezia e il titolo vinto nel suo primo anno di Ontario Hockey League (OHL) con i Kitchener Rangers gli sono valsi nel 2008 il draft al primo turno in ottava posizione assoluta da parte dei Phoenix Coyotes. E proprio con la franchigia dell’Arizona, dal 2014 ribattezzata Arizona Coyotes, l’attaccante danese ha giocato tra il 2008 e il 2016 otto stagioni consecutive nella NHL, inframmezzate da due passaggi in AHL con la maglia dei San Antonio Rampage e da 29 partite con il Lukko Rauma in Finlandia durante l’ultimo lockout, prima di essere trasferito ai Colorado Avalanche e poi ai San José Sharks. Negli ultimi due campionati ha infine militato negli Ottawa Senators». E a proposito delle statistiche in NHL: «I numeri sul palcoscenico più importante dell’hockey mondiale (709 partite, 118 gol, 209 assist, 327 punti, media 0.46 punti per gara) testimoniano la costanza di rendimento e il potenziale offensivo ad alto livello in dodici stagioni di NHL di Mikkel Boedker, attaccante dotato di ottimo pattinaggio, buona tecnica e tiro rapido». Non solo. «Grazie ai numerosi Mondiali giocati in età giovanile e soprattutto grazie a sei partecipazioni ai Campionati del mondo con la Danimarca, di cui è stato spesso uno dei trascinatori (37 gare, 24 punti), il nuovo attaccante bianconero vanta inoltre una solida esperienza internazionale anche sul ghiaccio europeo» sottolinea l’HCL.