Dopo l’arrivo di Aurélien Marti, annunciato dal Friburgo, un altro difensore si accasa ufficialmente all’HC Lugano senza che al momento sia giunta una comunicazione da parte della società bianconera. Poco male perché a questo giro è stato il diretto interessato, Bernd Wolf, a far luce sulla sua nuova squadra a partire dalla prossima stagione. Sulla pagina Facebook del Villacher SV, ormai suo ex club, il giocatore austriaco con licenza svizzera ha svelato il suo prossimo sbarco alla Cornèr Arena. Nell’ultima stagione, nella EBEL, Wolf ha ottenuto otto punti (due gol) in 42 partite.