Il Lugano può recitare il mea culpa. I bianconeri sono stati battuti per 3-2 dallo Zugo: a decidere la sfida è stata una rete in shorthand dell’ex Reto Suri a meno di cinque minuti dalla terza sirena, quando Jan Kovar stava scontando una penalità di quattro minuti.

Primo tempo

Passano solo 26’’ e Fazzini impegna seriamente Genoni. Al 2’35’’ il portiere dello Zugo compie un mezzo miracolo su Morini. Lo stesso Genoni riceve 2’ di penalità per uno sgambetto: al 4’47’’ Morini, dallo slot, porta avanti i bianconeri. Al 7’28’’ si fa espellere Bertaggia: Zehnder pareggia i conti all’8’56’’. È la prima vera occasione della partita per lo Zugo. All’11’50’’ esce Traber per bastone alto: stavolta il box del Lugano regge bene. E, lanciato da Morini, al 14’14’’ Fazzini fa secco Genoni con un polsino dei suoi. Al 15’52’’ esce Lander: il power-play gira bene ma non punge.

Secondo tempo

Lo Zugo inizia spingendo e al 21’28’’ Loeffel riceve due minuti di penalità per sgambetto: il Lugano si difende con ordine. Al 23’40’’, però, Marco Müller colpisce un clamoroso palo. Il Lugano torna in power-play al 24’18 per un fallo di Bachofner: il disco gira bene, ma manca il colpo risolutore. Morini, ben servito da Arcobello, non è preciso al tiro al 29’03’’. E sulla ripartenza Dario Simion colpisce il palo. Poco dopo è Hofmann a sparare a lato da ottima posizione. Sul fronte opposto Arcobello, solo e da buona posizione, non riesce a mettere in difficoltà Genoni.

Terzo tempo

Nei primi minuti del periodo le due squadre pensano soprattutto a non scoprirsi e a non commettere errori. Attorno al 44’ la partita si infiamma di nuova: da una parte Chiesa e Josephs, dall’altra Marco Müller, sfiorano la rete. E il gol arriva al45’51’’: Hansson sorprende Thibault Fatton con un tiro incrociato. Al 53’22’’ Kovar riceve 4’ di penalità per un bastone alto ai danni di Herburger: è Suri a trovare la rete in shorthand al 56’39’’. Al 58’40’’ Fatton lascia la sua porta sguarnita per l’assalto finale del Lugano: lo Zugo però si chiude bene e porta a casa i tre punti.

IL TABELLINO

Lugano – Zugo 2-3 (2-1, 0-0, 0-2)

Reti: 4’47’’ Morini (Boedker, in 5c4, pen. a Genoni) 1-0. 8’56’’ Zehnder (Hansson, in 4-5, esp. Bertaggia) 1-1. 14’14’’ Fazzini (Morini) 2-1. 45’51’’ Hansson (Senteler) 2-2. 56’39’’ Suri (Leuenberger, in 5c4!, esp. Kovar) 2-3.

Spettatori: 4.988.

Arbitri: Stolc/Hürlimann (Schlegel/Stalder).

Penalità: 3x2’ c. Lugano; 5x2’ c. Zugo.

Lugano: Fatton; Alatalo, Guerra; Carr, Thürkauf, Josephs; Loeffel, Mi. Müller; Fazzini, Arcobello, Morini; Chiesa, Wolf; Bertaggia, Herburger, Boedker; Näser, Traber; Vedova, Walker, Stoffel.

Zugo: Genoni; Schlumpf, Kreis; Simion, Kovar, Hofmann; Cadonau, Djoos; Suri, Senteler, Zehnder; Hansson, Stadler; Ma. Müller, Lander, Herzog; Gross; Allenspach, Leuenberger, Bachofner.

Note: Lugano senza Fadani, Herren, Schlegel (infortunati), Riva (ammalato) e Irving (in sovrannumero). Zugo privo di Martschini (infortunato), Hollenstein (ammalato) e Klingberg (in sovrannumero).Dal 58’39’’ Lugano senza portiere.

LE ALTRE PARTITE

Berna – Langnau Tigers 3-1. Bienne – Ajoie 3-0. Friburgo Gottéron – Ginevra 5-3. ZSC Lions – Davos 4-3. Ambrì Piotta - Losanna 2-5.

LA CLASSIFICA

1. 1. Friburgo Gottéron 2,17/42/91 (145-101). 2. Zugo 2,07/43/89 (153-98). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,86/44/82 (141-111). 4. ZSC Lions 1,82/45/82 (147-118). 5. Bienne 1,81/43/78 (134-109). 6. Davos 1,61/44/71 (125-110). 7. Losanna 1,55/42/65 (119-126). 8. Ginevra Servette 1,52/44/67 (118-118). 9. Lugano 1,50/44/66 (134-129). 10. Berna 1,30/43/56 (120-122). 11. Ambrì Piotta 1,11/44/49 (108-125). 12. Langnau Tigers 0,73/44/32 (117-173). 13. Ajoie 0,43/42/18 (76-197).

