Il Lugano ha frenato sul più bello, proprio quando doveva invece prendere il volo verso i playoff. I bianconeri sono stati battuti per 3-1 dal Langnau, un avversario diretto. Ciò che rende la battuta d’arresto ancora più amara.

Primo tempo

In entrata di partita il Lugano non sfrutta due power-play consecutivi dal 3’25’’ al 7’41’’. Al 10’55’ è Walker ad avere un’ottima occasione, ma l’attaccante spara addosso a Punnenovs. Il Langnau punge poco, ma qundo riesce a partire in contropiede è spesso preicoloso, come con Pesonen su un erroraccio di Chorney. Il primoperiodo si chiude così senza reti._

Secondo tempo

Ci prova Klasen con uno slalom dei suoi ad accendere la miccia al 24’. Al 28’ è invece Suri a non cogliere l’attimo, mentre al 30’ McIntyre va vicinissimo al primo gol di serata, ma Punnenovs ci mette il gambale. Il Lugano preme, insomma, ma il disco non entra. Dal’altra parte Zurkirchen si supera su Maxwell. Il vantaggio bianconero arriva in contropiede al 32’54’’: è Walker a sorprendere Punnenovs._

Terzo tempoCon il Lugano in inferiorità numerica, Lajunen parte tutto solo e viene agganciato al 43’12’’. È rigore, ma Punnenovs blocca il tentativo del finlandese. .Ed allora il Langnau pareggia: Sannitz si fa espellere ingenuamente per un fallo in attacco e al 47’04’’ Schmutz batte Zurkirchen. E in contropiede, al 48’39’’, Maxwell porta addirittura in vantaggio i tigrotti. Inutile l’assalto finale dei bianconeri. E a porta vuota arriba anche il 3-1 di Pesonen.

