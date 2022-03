Chissà quante e quali emozioni avrà provato Julien Vauclair - per più di vent’anni bandiera bianconera - entrando alla Cornèr Arena nei panni di allenatore dell’Ajoie. Storie di vita, storie di sport. Avrà sicuramente sognato di fare uno scherzetto alla sua ex squadra, ma il Lugano non ha fatto sconti alla formazione giurassiana, reduce comunque dal successo contro gli ZSC Lions e da una prova tutta cuore a carattere a Berna. Solo nella seconda parte del primo periodo - giocato in maniera un po’ troppo supponente - il Lugano si è complicato la vita. In seguito il pubblico presente ha assistito ad un monologo della formazione di Chris McSorley, che è cosi tornata al successo dopo le sconfitte contro Zugo e Davos. La statistica dei tiri in porta (51-17 per i bianconeri) dice più di mille parole....