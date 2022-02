Primo tempo

All’1’30’’ Josephs e Thürkauf partono in due contro uno, ma il canadese non riesce a servire il compagno. Al 2’50’’ Walker e Wick ricevono due minuti di penalità, il primo per una pericolosa carica su Dünner, il secondo per aver vendicato il compagno. In 4 contro 4 è il Rappi a sfiorare per primo il vantaggio con Mitchell, fermato da un reattivo Fatton. Al 4’13’’ ci pensa allora Carr a sfruttare l’assist di Thürkauf per l’1-0 bianconero in contropiede. La squadra ospite si crea ancora delle buone occasioni, ma attorno al 10’ inizia a perdere troppi dischi nella sua zona, rischiando parecchio.