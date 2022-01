Dopo un’occasione per Boedker, al 2’30’’ Weber riceve due minuti di penalità: solo Herburger riesce ad impegnare Kovar. Dall’altra parte è Sigrist a mettere in difficoltà Schlegel. Al 10’08’’ è Herburger a ricevere una penalità per sgambetto: il box bianconero regge senza particolari problemi. Malgin prova lo spunto personale al 13’26’’, ma Schlegel è attento. Il portiere del Lugano poco più tardi si oppone con successo ad un pericoloso tentativo di Sopa. I bianconeri cercano soprattutto di non scoprirsi: in contropiede Fazzini impegna Kovar. Al 19’05’ lo ZSC passa in vantaggio grazie a Geering.