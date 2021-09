Inizia con una vittoria sofferta ma meritata il campionato del nuovo Lugano targato McSorley. Contro il Rapperswil finisce 2-0 grazie al gol di Matteo Nodari dopo 7’17’’ e a quello di Mark Arcobello a porta vuota, a 19 secondi dalla terza sirena. I bianconeri si sono battuti con carattere, sprecando qualche occasione di troppo e correndo qualche rischio a partire dal periodo centrale. Impeccabile la prestazione di Schlegel, soprattutto nel terzo tempo, quando i sangallesi hanno spinto per cercare il pareggio. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Nonostante il nervosismo iniziale, il Lugano prende subito in mano la partita. All’1’44’’ Nyffeler sventa un doppio tentativo ravvicinato di Müller e Thürkauf. Al 7’17’’, sfruttando l’ottimo forecheck della quarta linea, Nodari trova l’1-0 con un tiro beffardo dalla distanza. I bianconeri continuano a mettere pressione sulla porta avversaria (9 tiri a 1 dopo una dozzina di minuti) e a lavorare duramente nello slot. Al 15’ Boedker conquista la prima superiorità numerica, ma il power-play non riesce mai ad installarsi. Nel finale Schlegel deve porre rimedio alle prime sbavature in zona difensiva.

Secondo tempo

Con il passare dei minuti il Rapperswil cresce e la gara si fa equilibrata. Al 28’45’’ Stoffel è costretto a un fallo d’emergenza per disinnescare un pericolosissimo 2 contro 1 dei sangallesi. Il box-play bianconero (nel quale si vede pure Fazzini!) si comporta bene e si rende pure minaccioso con Bertaggia. Al 31’20’’ Wick scheggia l’asta, poi Loeffel liscia il disco e sgambetta un avversario, lasciando nuovamente il Lugano in inferiorità numerica. Schlegel è decisivo su Albrecht, poi Thürkauf spreca una grossa opportunità per firmare il raddoppio in shorthand.

Terzo tempo

Inizio complicato per i bianconeri, con Schlegel subito sollecitato da Wetter, poi due volte da Rowe. Al 45’ Thürkauf viene liberato davanti a Nyffeler, ma cerca il passaggio di troppo per Bertaggia. Al 47’ è Herburger a cercare Walker nello slot, senza fortuna. Al 48’54’’ gli arbitri puniscono con due minuti una carica alla balaustra di Traber. Il Lugano supera la delicata situazione, poi spreca un due contro uno con Thürkauf e Fazzini. Al 52’40’’ il Rappi crea scompiglio nello slot bianconero, al 53’10’’ Arcobello fallisce a tu per tu con Nyffeler. Al 55’’, con Cervenka espulso, è ancora il capitano a sprecare l’unica vera occasione di tutto il power-play. Al 56’54’’ Morini colpisce il palo dopo un rimbalzo concesso dal portiere sangallese. Al 57’28’’ i Lakers chiamano il time-out e tolgono il portiere. La pressione ospite è asfissiante, ma Schlegel è insuperabile. Al 59’41’’ Arcobello chiude i conti a porta vuota.

