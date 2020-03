Il Lugano ritirerà la maglia numero 3 indossata da Julien Vauclair, che aveva iniziato la sua carriera nella prima squadra bianconera nel 1997 (all’epoca indossava il 79) e che ha appeso i pattini al chiodo nelle scorse settimane, al termine di questa stagione purtroppo monca. Una maglia, la numero 3, che resterà per sempre appesa alla Cornèr Arena e che nessun altro giocatore potrà mai più indossare. Come la numero 1 di Alfio Molina, la 2 di Sandro Bertaggia, la 4 di Pat Schafhauser, la 8 di Steve Hirschi, la 33 di Petteri Nummelin, la 40 di Flavien Conne e la 44 di Andy Näser. «Quando il mondo avrà ritrovato una sua normalità, Julien e il Lugano troveranno sicuramente il modo per celebrare una carriera straordinaria», si legge sul sito dell’HCL. «Io nemmeno me lo ricordo un Lugano senza Julien Vauclair», scrive invece la presidente Vicky Mantegazza su Instagram ringraziando il veterano per la fedeltà, la professionalità e l’amore per la maglia: «A settembre ci mancherà un pezzo di cuore sotto il tetto della Cornèr Arena, ma saperti ancora con noi ci rende felici», aggiunge Mantegazza riferendosi al novo incarico di Vauclair, quello di talent scout: «Portaci tanti campioni come lo sei stato tu».

«È difficile salutare e ringraziare un giocatore e un uomo come Julien Vauclair senza scivolare nella retorica», scrive inoltre il club bianconero sul suo sito Internet. «Ma per lui l’espressione “Non mollare mai” calza davvero a pennello. Un motto che Julio ha declinato sul ghiaccio con quella sua grinta, quel suo voler guadagnare a tutti i costi ogni centimetro con il suo pattinaggio, le sue cavalcate in attacco, le sue reti pesanti: da quella nel 2006 alla Valascia che ha segnato la svolta verso il settimo titolo a quella della salvezza nei playout del 2011. Un motto, “Non mollare mai”, che Vauclair ha declinato pure nella sua eterna lotta contro gli infortuni, soprattutto contro le commozioni cerebrali. Più volte ha combattuto con l’incertezza di poter tornare a fare il suo lavoro, di poter dare ancora tutto per il Lugano. Ce l’ha sempre fatta. Ha sempre vinto. Ed in questo è stato un esempio straordinario di passione per lo sport e attaccamento al club».

Approdato a Lugano nel 1997, quando Fabio Gaggini e Jim Koleff visitarono personalmente la sua famiglia nel Canton Giura e lo convinsero a tentare la carta ticinese con il fratello maggiore Geoffrey, Julio ha scalato le gerarchie in squadra con umiltà e tenacia. Fino a diventare la bandiera per eccellenza dell’Hockey Club Lugano. Venti stagioni con la maglia bianconera – l’unica indossata nel massimo campionato svizzero – con il record assoluto di 939 partite di campionato (140 di playoff), 115 gol, 176 assist, 291 punti, una media di 0,31 a partita (ottima per un difensore), due titoli nazionali, sei finali di playoff. Ma anche undici Mondiali in rossocrociato con una medaglia d’argento a Stoccolma nel 2013 e tre Olimpiadi.

