Partita ritmata e combattuta sin dai primi cambi, con Schlegel e Karhunen subito sollecitati. Al 2’26’’ il portiere finlandese del Berna è salvato dall’asta su un insidioso tiro-appoggio di Antonietti. Al 6’51’’ è ancora la traversa a negare il vantaggio ai bianconeri su un affondo di Fazzini deviato da Henauer, in anticipo su Heed. Al 10’05’’ gli ospiti conquistano il primo power-play, ma non trovano nessuna buona soluzione. Dopo una breve fase di stallo, al 16’48’’ la squadra di Pelletier sblocca il risultato in situazione di penalità differita. La rete è di Bürgler, che da posizione estremamente defilata beffa Karhunen sul primo palo. I bianconeri insistono, sfiorando il raddoppio con Bertaggia nello slot al 18’10’’. Il 2-0 arriva al 19’27’’ grazie ad una bella iniziativa di Heed, in dialogo con Fazzini.

Il Berna cerca di alzare la sua intensità e al 21’58’’ guadagna la prima superiorità numerica. Chiesa viene infatti punito con 2’+10’ per carica all’altezza della testa, ma il box-play bianconero si conferma un punto di forza. Al 26’10’’ Herburger sfiora la rete: Karhunen, rimasto per qualche istante senza bastone, rimedia allungando il gambale destro. Al 33’26’’ il giovane Sopa scappa in contropiede, franando addosso a Schlegel e terminando la sua fuga sulla panchina dei cattivi. Poco dopo lo segue Herburger, davvero ingenuo nel suo fallo d’ostruzione in power-play. Poco male: in situazione di 4 contro 4, infatti, il Lugano fa valere il suo talento e al 34’19’’ trova il 3-0. Lo segna ancora Heed, servito in break da Arcobello. Al 35’03’’, con Herburger sempre espulso, anche Loeffel rimedia un 2’+10’ per carica alla testa su Scherwey. Il Berna sfrutta la doppia superiorità numerica per accorciare le distanze con Olofsson al 36’08’’, quando la penalità dell’attaccante austriaco era scaduta da un solo secondo. Nel finale i bianconeri sprecano una nuova superiorità numerica.