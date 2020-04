La scena è surreale: mentre gli ZSC Lions festeggiano la conquista del loro nono titolo nazionale, i tifosi del Lugano incoraggiano a gran voce i propri beniamini con un "Non mollare mai" da pelle d’oca. Un premio meritato, in quella che doveva nell’immaginario collettivo essere la notte della festa bianconera. Ed invece la maledizione di gara-7 alla Resega continua. Nel 2001 era stato Morgan Samuelsson, nell’overtime, a gettare nello sconforto il Lugano. Stavolta ad impedire ai bianconeri di prendersi la rivincita è stato Patrick Geering. È bastato un gol del difensore - il suo tiro è stato tra l’altro sfortunatamente deviato alle spalle di Merzlikins da Wellinger - per fare la differenza. Ed in questa magnifica ed emozionante cavalcata nei playoff del Lugano rimane solo un piccolo-grande rimpianto: quello di essersi bloccato proprio sul più bello, nella madre di tutte le sfide. Ed è davvero difficile capire se a tradire la squadra di Greg Ireland sia stato il nervosismo per l’importanza della posta in palio o se dopo tanti sforzi sia finita all’improvviso la benzina. Fatto è che - un po’ come in gara-1, quando lo Zurigo si era imposto per 1-0 alla Resega - il Lugano ha faticato oltre misura a portare in pista le giuste emozioni. Dopo una buona partenza i bianconeri - con un Maxim Lapierre e un Raffaele Sannitz visibilmente limitati a livello fisico - sono andati regolarmente a sbattere sul muro eretto dalla difesa zurighese. Certo, le occasioni per pareggiare non sono mancate, ma nel complesso lo Zurigo ieri sera non ha rubato nulla. È stato più furbo e tatticamente molto intelligente. Non era scontato, dopo le sconfitte rimediate nelle ultime due uscite. Solo nel terzo periodo il Lugano - più che altro con l’orgoglio e la forza della disperazione - ha provato a mettere davvero sotto pressione gli ZSC Lions. Uno sforzo che ha però partorito solo due grandi opportunità. Una capitata sul bastone di Reuille e l’altra - clamorosa - su quello di Lapierre. ma in questo frangente un Lukas Flüeler come sempre tutt’altro che sicuro, si è superato, compiendo un vero e proprio miracolo. E a nulla è servita la mossa della disperazione di Ireland, che ha tolto dai pali Merzlikins a un minuto e mezzo dalla terza sirena. Lo Zurigo ha controllato senza patemi la situazione, andando pure a colpire a porta vuota con Kenins. Ed allora ai giocatori del Lugano non è rimasto che andare a raccogliere i meritatissimi applausi della Curva Nord: «Grazie ragazzi», hanno cantato a lungo i tifosi. Ma vedere la coppa prendere la via di Zurigo fa male. Molto male.

Quell'ultimo abbraccio nella nebbia

Il tradizionale saluto di fine battaglia tra le due squadre va in scena in una fitta nebbia giallonera provocata dai fumogeni della Curva Nord, che sperava ovviamente di utilizzarli diversamente, in un’indimenticabile festa senza fine, in una lunga notte libera tra la Reseghina e i locali del centro. Mentre i Lions al completo - sì, c’era anche lo squalificato Freddie Pettersson - festeggiano insieme ai loro tifosi, nel loro angolino, a centro pista si procede con l’allestimento del palco per la premiazione. C’è anche un po’ di tensione sugli spalti a sud, con un reciproco lancio di fumogeni tra l’area della Curva Lago e quella degli zurighesi. In mezzo a tutto questo, ai giocatori bianconeri non resta che stare a guardare con le lacrime agli occhi, aspettando la poco ambita medaglia destinata ai secondi classificati. Il fumo ha ormai invaso tutta la Resega, rendendo difficile la respirazione. Dagli spalti si vede poco o nulla. Riaffiorano allora le immagini di una serata che il popolo bianconero aveva sognato e forse immaginato di ben altro tenore. Al caldissimo pubblico di casa, incessante con il suo sostegno e con l’immancabile "non mollare mai" cantato fino allo sfinimento, è rimasto in gola ogni possibile urlo di gioia. Uno c’è stato, per la verità. Esattamente dopo 13’55’’ di gioco, quando gli arbitri, dopo un’attenta analisi al video, hanno annullato un gol di Miranda per precedente bastonata su Merzlikins. Sarebbe stata la rete del raddoppio. Un colpo durissimo. Soprattutto per Alessio Bertaggia, il cui errore davanti alla porta era stato decisivo. La decisione dei direttori di gara ha fatto tirare un sospiro di sollievo a lui e ai 7.000 di fede bianconera, che avevano accolto la prima rete di Geering al 6’55’’ con ottimismo, senza interrompere il loro canto, ignorando che sarebbe stata così determinante. Quando i giocatori bianconeri vengono chiamati per ritirare la medaglia sono quasi le 23.00. C’è ancora tanta gente rimasta sugli spalti per un ultimo tributo. E per un ultimo «Non mollare mai», ormai destinato alla prossima stagione. I giocatori si stringono gli uni con gli altri, consapevoli di aver dato tutto. L’abbraccio più caloroso dei compagni è destinato a Philippe Furrer, che ieri ha giocato la sua ultima partita con il Lugano e che ora andrà a rinforzare la difesa del Friburgo. Per lui, in tre anni, due finali e una semifinale. Niente male. Mentre lo speaker si congratula con gli ZSC Lions, invitando la squadra ospite sul palco, dalla Curva Nord parte un coro per Alessandro Chiesa, il capitano azzoppato a pochi giorni dai playoff. Puntuale arriva anche il meritatissimo «Grazie ragazzi». Pure Greg Ireland si presta alla «ola», battendo le mani a ritmo. Il suo nome viene scandito con convinzione: il coach gentiluomo ha conquistato tutti. La cerimonia per la coppa non interessa quasi a nessuno. Qualche fischio e qualche «vaffa» quando Geering alza il trofeo, ma nulla più. Non è la festa che si sperava, ma c’è tanto orgoglio. Da qui si riparte a settembre.