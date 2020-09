Ambrì Piotta e Lugano sul ghiaccio per le amichevoli contro Rapperswil e Langnau in trasferta. I biancoblù, che avevano aperto le danze in power play con Kneubühler al 5’, sono poi stati raggiunti dai padroni di casa solo a metà partita (33’). Le due formazioni sono poi andate all’overtime, che ha premiato i sangallesi andati a segno con Moses al 62’.

I bianconeri, dal canto loro, hanno giocato a rimpiattino con il Langnau: dopo un primo terzo andato in bianco, gli uomini di Rikard Franzen si sono portati in vantaggio dapprima con Ruegsegger e raddoppiando successivamente con Schmutz nello spazio di due minuti tra il 23’ e il 25’. Arcobello ha colpito in powerplay al 33’, mentre Elia Riva ha riequilibrato l’incontro al 36’. Lardi ha poi riportato in vantaggio i suoi al 54’, ma due penalità di Yannick Blaser sono costate care ai Tigrotti, raggiunti dal Lugano che ha finalizzato i power-play con Reto Suri al 57’ e Luca Fazzini al 58’55 (3-4). Tolto il portiere, il Langnau è stato poi punito da Herburger al 58’59 che ha infilato a porta vuota.