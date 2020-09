Il Lugano passa in vantaggio al 24’26’’: una ripartenza in velocità è concretizzata dal nuovo attaccante canadese Daniel Carr, che con preciso tiro di polso festeggia al meglio il suo esordio in bianconero. L’Ambrì Piotta prova a reagire e al 28’46’’ trova la rete del pareggio: in mischia è Trisconi a superare Schlegel. La partita si anima e entrambe le squadre si creano buone occasioni in fase offensiva. Al 35’25’’, con il Lugano in superiorità numerica, Herburger colpisce il palo. Nelle fasi finali del periodo l’Ambrì Piotta può disporre di 47’’ di doppia superiorità numerica per le espulsioni i Walker e Bertaggia, ma non ne approfitta.