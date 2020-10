Due partite, due vittorie, nessun gol subito per il Lugano. Due partite, due sconfitte, nessun gol segnato per l’Ambrì Piotta. Dopo averne conquistati due in pre-campionato, i bianconeri si aggiudicano anche il primo vero derby stagionale. Alla Valascia, davanti a soli 2.755 spettatori (su una capienza di 3.100), gli ospiti si impongono 3-0 grazie alle reti di Arcobello, Bürgler e Boedker nella seconda parte del terzo tempo. È stata una partita strana, poco spettacolare, senza grandi sbocchi. Quando il gioco si è aperto, la squadra di Pelletier ha fatto la differenza grazie al suo notevole tasso tecnico.

Primo tempo

Nei primi venti minuti si vedono due squadre difensivamente attente. Poco, pochissimo lo spazio per colpire in transizione. Parte meglio il Lugano, che nei quattro minuti iniziali si installa a lungo nel terzo d’attacco, senza però trovare delle linee di tiro pulite. È soprattutto Wellinger, con un paio di conclusioni dalla distanza, a mettere i brividi a Conz. I biancoblù resistono e reagiscono, trovando a loro volta una buona fase offensiva dopo una conclusione minacciosa di Ngoy. Al 6’12’’ i bianconeri giocano per la prima volta in power-play senza profitto. Al 12’20’’ tocca ai padroni di casa giostrare con l’uomo in più, ma gli interventi di Schlegel non sono molti. Da segnalare, al 14’45’’, l’infortunio di Herburger, sacrificatosi per bloccare un potente tiro.

Secondo tempo

Stavolta è l’Ambrì ad iniziare meglio e ad impegnare più volte Schlegel dalla blu. Tra i bianconeri si fa notare Boedker, che al 28’08’’ conquista una superiorità numerica per fallo di Goi. L’aggressivo box-play leventinese ha ancora la meglio. Al 32’30’’ il Lugano torna a farsi pericoloso con Heed e Carr. Al 33’28’’ è Arcobello a guadagnare un power-play con un’azione personale fermata fallosamente da Zaccheo Dotti, ma anche stavolta la squadra di Pelletier spreca malamente l’occasione. Nel finale Ngoy scheggia la base esterna della porta, mentre Arcobello ci prova con un backhand da posizione ravvicinata. Al 39’25’’ un fallo di Riva accende una breve scazzottata con Flynn: il ticinese riceve 2’+10+5’ e penalità di partita, lo statunitense solo 5’.

Terzo tempo

Scaduta una penalità, al 41’23’’ il Lugano ne rimedia subito un’altra per una bastonata di Morini. Il power-play leventinese, però, non si sblocca. Al 45’37’’ Fora spedisce il disco in tribuna e finisce a sua volta sulla panchina dei puniti. La parità numerica viene subito ristabilita al 46’05’’ da uno sgambetto di Bürgler. In situazione di 4 contro 4, al 47’28’’ Carr parte pericolosamente in contropiede, ma Conz non si fa beffare. L’azione del canadese dà inizio a una serie di sali e scendi, con occasioni per entrambe le squadre. Al 50’38’’, Suri colpisce il palo. I bianconeri non hanno tempo per recriminare, poiché al 51’50’’ Arcobello si inventa il gol del vantaggio bianconero con un’azione di aggiramento e gran tiro ravvicinato all’incrocio. Al 52’55’’ Goi incassa due minuti di penalità e al 54’51’’ il Lugano raddoppia con un tiro al volo di Bürgler, pescato da un meraviglioso passaggio di Kurashev. Al 58’15’’ Cereda chiama il time-out e toglie il portiere. A 45 secondi dalla sirena, Boedker chiude i conti con il 3-0 a porta vuota. Schlegel festeggia il suo secondo shutout in due giorni.

