Il Lugano non concede il bis. Anzi, dopo il bel successo colto a Davos i bianconeri incappano in una brutta sconfitta in quel di Rapperswil. Imprecisi, poco solidi difensivamente e troppo poco convinti in power-play, Arcobello e compagni vengono battuti nettamente per 5-2.

Primo tempo

Passa un minuto e mezzo ed Herburger, servito da Bertaggia e tutto solo, spara malamente a lato. Al 5’ il Lugano sbaglia un cambio ma Moses sbatte su Schlegel. Il portiere bianconero è ancora attento su Dufner poco dopo. Al 7’53’’ gli ospiti hanno troppi uomini sul ghiaccio: la penalità permette ai Lakers di trovare il vantaggio con Clark, ben servito da Cervenka. Il Lugano reagisce e all’11’ prima spreca un due contro uno con Bürgler e poi va vicino al pareggio con Sannitz. Al 16’03’’ frittata di Heed che perde il disco dando il la al raddoppio di Forrer. Il tempo si chiude con un palo di Bertaggia.

Secondo tempo

Uno sgambetto ingenuo di Lammer permette al Rappi di giostrare subito in 5 contro 4. E di trafiggere per la terza volta Schlegel, al 21’15’’, con un tiro di Profico sfiorato da Wick. Peccato perché Lajunen, in contre, aveva sfiorato per primo il gol. La risposta del Lugano è comunque subitanea, grazie a una staffilata di Heed questa volta in power-play. Dal 25’, con fuori Vukovic, i bianconeri non riescono ad accorciare: bloccati due tentativi di Arcobello. Dopo meno di un minuto in 4 contro 4, altra superiorità numerica sprecata dai ticinesi a metà periodo. Al 39’ miracolo di Schlegel su Lhotak.

Terzo tempo

Il primo a provarci è Moses: Schlegel devia quanto basta. Al 44’ il Lugano ha ancora l’uomo in più, la mira di Loeffel e Boedker è però sbagliata. Sempre il danese ci prova con un assolo al 48’: Nyffeler non trema. Ginocchio a terra, a sparare di poco alto al 50’ è Bürgler. Due minuti dopo la deviazione di Walker è insidiosa, ma non abbastanza. Sul cambio di fronte Schlegel salva su Cervenka, libero di concludere. Al 53’ Ness si becca quattro minuti per un bastone alto che manda k.o. Herburger: il Lugano fatica a rendersi pericoloso, Pelletier toglie il portiere e Bertaggia va in rete. Clark gela gli ospiti al 57’32’’ e Rowe infila pure il 5-2 a porta vuota.

©CdT.ch - Riproduzione riservata