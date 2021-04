Lugano un po’ arrugginito, ma comunque vincente all’esordio nei playoff. Il quarto di finale contro il Rapperswil inizia con un netto 6-2 che un po’ nasconde le difficoltà incontrate dai bianconeri, in particolare nel periodo centrale. Dopo 40 minuti equilibrati ma poco spettacolari, chiusi sul 2-1, la gara si è ravvivata all’inizio della terza frazione, quando la squadra di Pelletier è finalmente riuscita a prendere largo. Giovedì si torna in pista per gara-2 in terra sangallese. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Dopo due minuti, Herburger sfiora il vantaggio da distanza ravvicinata. Il Lugano insiste e al 3’54’’ va in vantaggio con Suri, liberato da Walker. Il numero 9 è bravo a trafiggere Nyffeler tra i gambali con un tocco in aggiramento. Al 7’ si vede anche il Rapperswil, pericoloso con la sua prima linea, ma è subito Arcobello a rispondere in contropiede, sprecando il raddoppio a tu per tu con il portiere sangallese. La squadra di Serge Pelletier si mangia le mani per le troppe occasioni mancate e al 10’29’’ incassa il pareggio di Schweri, con Fazzini espulso. Seguono un’altra superiorità numerica per gli ospiti e la prima per il Lugano. Nel finale sono ancora i padroni di casa a fallire sotto porta.

Secondo tempo

Il Rapperswil torna in pista senza Cervenka. Al 22’22’’ il Lugano conquista una superiorità numerica grazie ad un’insistita azione di Herburger. Dopo aver rischiato su un liscio di Heed, al 22’59’’ il power-play bianconero trova il 2-1 grazie a Lajunen. Al 26’ la difesa di casa pasticcia, costringendo Schlegel al salvataggio su Forrer. Nonostante il nuovo vantaggio, il Lugano fatica ad alzare il ritmo e al 32’20’’ si ritrova con un uomo in meno per l’espulsione di Herburger. I Lakers non ne approfittano, ma continuano a minacciare Schlegel, complici i molti errori dei bianconeri.

Terzo tempo

Al 41’54’’ Loeffel segna il 3-1 con un tiro di polso all’incrocio, a conclusione di una splendida azione corale. Passano appena 9 secondi e il Rapperswil si rifà sotto con il 3-2 di Profico, dopo un disco perso da Morini. Ai padroni di casa bastano però 40 secondi per ricomporsi e portarsi sul 4-2 al 42’43’’ con Bürgler. Al 47’14’’, dopo una lunga fase di pressione bianconera, Boedker e Vukovic vengono espulsi per reciproche scorrettezze. In 4 contro 4 è il Rappi a sfiorare la rete con Rowe e Maier. A chiudere i conti al 52’25’’ ci pensa Fazzini con un gran tiro dei suoi. Al 55’40’’ c’è spazio anche per il 6-2 di Zangger. Al 57’52’’ si torna a giostrare in 4 contro 4 per le penalità incassate da Walker e Jelovac. Si chiude con i Lakers in superiorità numerica per un fallo di Chiesa al 59’29’’.

