I bianconeri si impongono a Ginevra al termine di una gara in cui hanno saputo mescolare bene solidità e cinismo. Decisive le reti di Wellinger al primo minuto e di Walker negli ultimi secondi del periodo centrale, ma anche l'organizzazione difensiva mostrata dalla squadra di Pelletier per tutti i 60'. Il Lugano, grazie alla sua quarta vittoria nelle ultime cinque partite, risale la classifica e raggiunge il settimo posto. I bianconeri rompono gli indugi dopo 24’’ con Wellinger, ben servito da McIntyre al primo cambio della partita. Il primo brivido dei padroni di casa arriva invece solo al 6’, con un velenoso tiro di Tömmernes. In powerplay, Rod sfiora il pareggio in più occasioni ma Zurkirchen è un muro. La squadra di Pelletier, poco presente davanti, non concede però nulla in retroguardia. L’ultimo sussulto del primo tempo, ancora con l’uomo in più, è di Fehr.