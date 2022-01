Sfida interminabile alla Cornèr Arena. Il Lugano impiega più di mezza partita per ingranare la marcia giusta, regala due reti di vantaggio a un Berna rimaneggiato, ma può festeggiare un importante successo ai rigori. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Inizio molto spezzettato, con quattro interruzioni nei primi quaranta secondi di gioco. Il Lugano prova timidamente a cambiare ritmo e al 2’ va vicino alla rete con un’incursione di Morini. Al 7’12’’ si registra il primo vero intervento di Schlegel su un tiretto di Praplan. I bianconeri sono più propositivi, ma anche molto imprecisi una volta entrati nel terzo d’attacco. Al 9’02’’ Thürkauf centra l’incrocio dei pali con un gran diagonale al volo. Al 12’23’’ il Berna trova sorprendentemente il vantaggio con un liberissimo Kast. Pessimo, nella circostanza, l’operato della linea nordamericana del Lugano, che perde banalmente il disco e poi si disunisce. Al 13’06’’ altro pericolo dalle parti di Schlegel, di nuovo con in pista Arcobello, Carr e Josephs. Al 17’23’’ Bertaggia scalda il guantone di Wüthrich. Poco dopo la squadra di McSorley guadagna il primo power-play, ma lo gestisce male.

Secondo tempo

McSorley mischia le prime tre linee, ma al 20’58’’ i bianconeri si fanno nuovamente sorprendere incassando lo 0-2 di Conacher, indisturbato nello slot. La squadra di casa va nel pallone e al 23’45’’ rischia grosso su un tiro di Kast, che spara a lato davanti a Schlegel. Al 27’06’’ il Lugano conquista la sua seconda superiorità numerica per un’ostruzione di Varone sul portiere. Anche stavolta il Berna se la cava senza affanno. Nelle fasi successive i padroni di casa restano in zona d’attacco, ma mancano di brillantezza e velocità d’esecuzione. Al 31’08’’ gli ospiti tornano pericolosissimi con Thomas, partito in contropiede. Schlegel tiene in partita i suoi. Al 33’43’’ altri due minuti in 5 contro 4 per il Lugano. Il power-play non ingrana neppure stavolta, ma al 35’45’’, a penalità appena scaduta, Fazzini si inventa il gol dell’1-2 con un bellissimo diagonale dalla destra. Al 36’15’’ Wüthrich rischia la clamorosa papera su un appoggio senza pretese di Müller. Poco dopo è Carr a sfiorare il pareggio, ma il suo tiro dalla distanza colpisce il palo esterno. Con il Berna in difficoltà, Lundskog chiama il time-out al 36’35’’. A 40 secondi dalla sirena Josephs manca il backhand vincente da due passi. Poco dopo Wüthrich si supera allungando il guantone su uno slap al volo di Fazzini.

Terzo tempo

Al 41'59’’ un fallo di Riva permette al Berna di giocare per la prima volta con l’uomo in più. Subito dopo il rientro del difensore ticinese, Varone sbaglia clamorosamente il tap-in vincente a porta vuota. Scampato il pericolo, il Lugano si ributta in avanti e trova due buone conclusioni con Fazzini e Alatalo. Nelle fasi successive è ancora Wüthrich ad esaltarsi su Morini, Loeffel e Josephs. L’assedio bianconero continua, ma il portiere bernese è ancora superlativo su Josephs e Boedker. Al 55’14’’ il Lugano trova finalmente il meritato 2-2 con Thürkauf. Inizialmente gli arbitri non accordano la rete per invasione di area, ma come dimostrano le immagini video, Carr è stato spinto da un avversario. Invece di insistere per cercare il vantaggio, la squadra di McSorley sembra accontentarsi. A 39 secondi dalla terza sirena Thürkauf viene penalizzato e il Berna va vicinissimo al gol vittoria. Tutto viene rimandato all’overtime, con il Lugano privato di Müller (10’ per comportamento antisportivo).

Overtime e rigori

All’inizio del supplementare il Berna manca alcune clamorose occasioni in 4 contro 3. Al 63’52’’ Schlegel sbroglia una situazione complicatissima. Al 64’15’’ Loeffel parte tutto solo in contropiede, ma Wüthrich vince il duello. Al 64’29’’ Alatalo reagisce a una provocazione di Conacher rifilandogli un pugno in faccia e viene penalizzato. Gli Orsi non hanno abbastanza tempo per sfruttare il power-play: si va ai rigori. Per il Lugano segnano Arcobello e Loeffel, per il Berna solo Thomas.

IL TABELLINO

Lugano – Berna d.r. 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0)

Reti: 12’23’’ Kast (Praplan) 0-1. 20’58’’ Conacher (Henauer) 0-2. 35’45’’ Fazzini 1-2. 55’14’’ Thürkauf 2-2. Rigori: Varone -; Arcobello 1-0; Fahrni -; Fazzini -; Loeffel 2-0; Thomas 2-1; Carr -; Untersander -.

Spettatori: 4.646.

Arbitri: Lemelin/Borga (Altmann/Urfer).

Penalità: 5x2’ 1x10’ (Müller) c. Lugano; 4x2’ c. Berna.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Alatalo, Riva; Josephs, Arcobello, Carr; Chiesa, Guerra; Morini, Herburger, Boedker; Traber, Wolf; Vedova, Walker, Stoffel.

Berna: Wüthrich; Untersander, Henauer; Thomas, Varone, Conacher; Pinana, B. Gerber; Praplan, Fahrni, Kast; Thiry, C. Gerber; Sciaroni, Neuenschwander, Berger; Hänggi; Dähler, Näf, Fuss; Bader.

Note: Lugano senza Herren (infortunato) e Irving (in sovrannumero); Berna privo di Andersson, J. Gerber, Kahun, Moser (ammalati), Jeffrey e Scherwey (infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Zugo – Langnau 8-2. Ginevra – Bienne d.s. 3-2. Friburgo – Rapperswil d.s. 3-2. Ambrì Piotta – Davos 3-2.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 38/79. 2. Rapperswil-Jona Lakers 41/79. 3. Zugo 38/78. 4. ZSC Lions 40/73. 5. Bienne 40/72. 6. Davos 40/65. 7. Ginevra Servette 40/61. 8. Losanna 37/56. 9. Lugano 39/56. 10. Ambì Piotta 40/49. 11. Berna 39/47. 12. SCL Tigers 41/32. 13. Ajoie 37/18.

©CdT.ch - Riproduzione riservata