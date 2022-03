Il Lugano riscatta la serataccia di Losanna battendo la capolista Friburgo per 5-2. Una vittoria che forse non influirà sulla classifica finale dei bianconeri, ma che certamente fa bene al morale e alla fiducia. Decisivi i primi quaranta minuti, nei quali la squadra di McSorley ha giocato con ritmo e fluidità, segnando quattro reti con Herren, Loeffel e due volte Carr. Nel terzo tempo i burgundi si sono rifatti sotto dimezzando lo svantaggio, ma ancora Loeffel ha chiuso i conti a due minuti dalla terza sirena.

Primo tempo

Partita vivace sin dal primo cambio. Nei primi cinque minuti si fa preferire il Lugano, poi cresce il Friburgo. Sono proprio gli ospiti a confezionare la prima grande occasione da rete all’8’08’’, sfruttando un disimpegno impreciso di Müller, ma Fatton salva su Schmid. Pericolo scampato per i bianconeri, che da quel momento tornano ad essere la miglior squadra in pista. Ci prova subito Herren, poi è Fazzini a sollecitare Hughes, sostituto dello squalificato Berra. All’11’’ un’incursione di DiDomenico non inquieta Fatton. Al 13’35’’ i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio: splendido passaggio “alla cieca” di Arcobello e tocco vincente di Herren nello slot. Per l’attaccante numero 11 è un dolcissimo gol dell’ex, segnato contro quel Gottéron che lo aveva messo fuori rosa. Passano appena 69 secondi e il Lugano raddoppia con Loeffel, imbeccato da Carr. Al 16’24’’ ecco la prima superiorità numerica per i bianconeri. Il gol arriva subito grazie a Thürkauf, ma gli arbitri lo annullano per un tocco con il guantone. Il power-play si chiude con un’occasione sprecata da Arcobello. Al 19’36’’ Fatton è decisivo su un tiro ravvicinato di Brodin.

Secondo tempo

Il Lugano riparte all’attacco e al 21’54’’ trova il 3-0: lo segna Carr, praticamente a porta vuota dopo un goffo intervento di Hughes su Thürkauf. La partita del portiere burgundo finisce qui. Gli subentra il diciannovenne Loic Galley. Al 23’48’’ viene espulso Jecker, ma la squadra di McSorley non ne approfitta. In pista sembrano esserci solo i bianconeri, con Galley subito protagonista su Morini e Stoffel. Al 27’34’’ Marchon prova a cambiare l’inerzia del match con un’azione di rottura che si infrange sull’attento Fatton. Al 29’ è di nuovo Marchon a sfruttare un pasticcio avversario in zona neutra per involarsi tutto solo, ma è ancora il portiere bianconero ad avere la meglio. Il Lugano spreca un paio di belle ripartenze, poi la gara perde qualità, pur ritrovando maggiore equilibrio. Al 34’29’’ è ancora Carr a firmare il 4-0, propiziato da una strepitosa discesa di Thürkauf sulla destra.

Terzo tempo

Dopo 18 secondi, Alatalo viene penalizzato per ritardo di gioco. Il primo power-play dei Dragoni viene vanificato al 41’37’’ da un fallo di DiDomenico. Al 41’50’’, però, è Herburger a finire sulla panchina dei puniti per ostruzione sul portiere. Al 42’21’’, subito dopo il rientro di Alatalo, Mottet accorcia le distanze con la rete del 4-1. I padroni di casa protestano vivacemente: all’origine dell’azione un friburghese avrebbe infatti tolto il bastone di mano a un bianconero. La partita perde sempre più ritmo e il Lugano non corre molti rischi. Al 49’23’’ è Wolf ad avere sul bastone una buona opportunità, ma il suo tiro non sorprende Galley. L’episodio ridà spinta al Lugano, ma è ancora il Friburgo a trovare la via della rete al 53’10’’ con Rossi. Al 43’58’’ vengono penalizzati Thürkauf e Mottet. In 4 contro 4 i bianconeri tengono a lungo il disco, guadagnando minuti preziosi. Al 57’59’’ anche Loeffel firma la doppietta segnando il 5-2 con la decisiva deviazione di un bastone avversario. Nel finale, Boedker manca due gol già fatti.

IL TABELLINO

Lugano – Friburgo 5-2 (2-0, 2-0, 1-2)

Reti: 13’35’’ Herren (Arcobello) 1-0. 14’44’’ Loeffel (Carr) 2-0.21’54’’ Carr (Abdelkader) 3-0. 34’29’’ Carr (Thürkauf) 4-0. 42’21’’ Mottet 4-1. 53’10’’ Rossi 4-2. 57’59’’ Loeffel (Boedker) 5-2

Spettatori: 5.068.

Arbitri: Piechaczek/Hungerbühler (Progin/Duarte).

Penalità: 3x2’ c. Lugano; 4x2’ c. Friburgo.

Lugano: Fatton; Loeffel, Müller; Fazzini, Arcobello, Morini; Alatalo, Riva; Carr, Thürkauf, Abdelkader; Chiesa, Guerra; Boedker, Herburger, Herren; Wolf; Bertaggia, Walker, Stoffel; Traber.

Friburgo Gottéron: Hughes (21’ Galley); Gunderson, Jecker; Sprunger, Desharnais, Marchon; Sutter, Chavaillaz; DiDomenico, Schmid, Mottet; Diaz, Dufner; Brodin, Walser, Jörg; Kamerzin; Rossi, Haussener, Bykov; Bougro.

Note: Lugano senza Josephs, Schlegel, Vedova (tutti infortunati) e Irving (in sovrannumero); Gottéron privo di Berra (squalificato), Furrer, Jobin (infortunati) e Rantakari (in sovrannumero).

GLI ALTRI RISULTATI

Langnau – ZSC Lions 1-4. Rapperswil – Bienne 3-1. Ginevra – Zugo 4-0. Davos – Ajoie 3-0. Ambrì - Berna d.r. 3-2.

LA CLASSIFICA con coefficiente di punti

1. Zugo 2,04/48/98 (174-115). 2. Friburgo Gottéron 2,04/46/94 (158-116). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,87/47/88 (150-118). 4. Zurigo Lions 1,83/48/88 (156-123). 5. Bienne 1,72/47/81 (144-120). 6. Davos 1,67/48/80 (136-120). 7. Losanna 1,61/46/74 (140-139). 8. Ginevra Servette 1,58/48/76 (132-124). 9. Lugano 1,50/48/72 (149-143). 10. Berna 1,28/47/60 (127-133). 11. Ambrì Piotta 1,09/47/51 (114-140). 12. Langnau Tigers 0,74/47/35 (124-187). 13. Ajoie 0,51/47/24 (85-211).

