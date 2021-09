Le sconfitte fanno sempre male, ma il dolore può avere sfumature diverse. Per il Lugano, impegnato a Tampere nel quarto turno di Champions League, poteva andare peggio. E nessuno avrebbe avuto molto da ridire. Certo, il decisivo 3-2 dei finlandesi all’overtime, segnato da Austin in power-play dopo un’ingenuità del rientrante Loeffel, ha lasciato un retrogusto amaro. Ma il pareggio trovato da Elia Riva a 47 secondi dalla terza sirena, con Schlegel richiamato in panchina, mantiene un deciso sapore di punto guadagnato: per come si erano messe le cose, per come ha faticato il Lugano a dare forma e sostanza al suo gioco, per come il Tappara ha saputo controllare quasi tutta la gara.

Una sicurezza tra i pali

L’evoluzione dei tiri in porta illustra bene la superiorità dei nordici: 15-4 dopo 20 minuti, 24-6 al termine del periodo centrale, 32-14 a fine incontro. Solo nelle ultime fasi del terzo tempo la squadra di Chris McSorley ha saputo mettere pressione sulla porta avversaria. Senza un grande Schlegel tra i pali, però, la sfida si sarebbe chiusa con largo anticipo.

Inutile girarci intorno: nei primi 40 minuti il portiere bianconero ha tenuto in piedi una squadra imprecisa, slegata e senza ritmo. Trafitto senza colpe al 6’25’’ e al 28’18’’, il buon Niklas ha dato una svolta al match parando un rigore di Peltola al 32’38’’. In quella fase, capitan Arcobello e compagni sembravano sul punto di abdicare, ad immagine dei continui break concessi e di una fase offensiva quasi inesistente. Il primo vero tiro in porta del Lugano nel secondo tempo è arrivato al 39’44’’ e si è trasformato nell’inatteso gol dell’1-2. Quello che ha riaperto il match. Merito, come nel caso del successivo pareggio, di Elia Riva, scopertosi cecchino implacabile nello slot.

Intesa imperfetta

A differenza della prima sfida con il Tappara, persa 3-6, stavolta McSorley ha potuto contare su una squadra al completo o quasi, con il solo Haussener rimasto in infermeria. Al netto delle fatiche di questa lunga trasferta scandinava, il coach canadese dovrà ora trovare la giusta intesa tra i terzetti d’attacco. In particolare per quanto concerne la seconda e la terza linea, dove Boedker (con Morini ed Herburger) e Josephs (con Bertaggia e Thürkauf) sono ancora due pesci fuor d’acqua. Il canadese sembra almeno provarci, seppur con risultati incostanti, mentre il danese - dopo aver conquistato la qualificazione olimpica con la sua Nazionale - non si è ancora risintonizzato sulle frequenze luganesi. In questa fase della stagione, però, bisogna avere pazienza, lavorare sodo e tenersi stretti gli aspetti positivi. Ad esempio il carattere e la compattezza che il Lugano ha sfoderato nel terzo tempo.

Sotto il cielo di Berlino

Dopo sei giorni di viaggio, domani la spedizione bianconera farà ritorno in Ticino, dove mercoledì debutterà in campionato ospitando il Rapperswil. Per quanto riguarda la Champions Hockey League, la fase a gironi proseguirà il 5 e 12 ottobre contro gli Eisbären Berlino, prima in Germania, poi in casa. I tedeschi, stasera battuti in Svezia dallo Skelleftea, hanno perso quattro partite su quattro e sono quasi eliminati. Il girone è guidato dal Tappara con 10 punti, seguito dal Lugano con 7, dallo Skelleftea con 6 e dal Berlino con 1.

©CdT.ch - Riproduzione riservata