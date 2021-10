Senza idee, senza emozioni, senza passione. Il Lugano conclude un weekend da incubo facendosi maltrattare in casa dal Ginevra. Penultimo in classifica e privo di Daniel Winnik, il Servette ha vinto 4-1. La squadra di Chris McSorley, impalpabile in attacco, si è dimostrata fragile e passiva anche in difesa. Un inno alla confusione che ha portato alla sesta sconfitta nelle ultime otto partite di campionato. La pazienza dei tifosi si sta esaurendo, tant’è che dalle tribune sono arrivati anche i primi fischi.

L’auspicata reazione bianconera non si vede. Al 26’19’’ è invece Arnaud Riat a sfiorare il tris a tu per tu con Irving. Nelle fasi successive ci prova due volte Fazzini, senza successo. Al 29’26’’ Nodari viene penalizzato per un ingenuo sgambetto. Con l’uomo in più, il Ginevra si impadronisce del terzo d’attacco, ma non trova sbocchi. Al 32’18’’ Herburger e Bertaggia confezionano una bella azione in velocità, disinnescata da Descloux. Al 32’51’’ il Servette fa il vuoto andando sul 3-0 grazie ad una deviazione di Riat su tiro al volo di Le Coultre. Al 37’, subito dopo aver colpito un palo in contropiede con Filppula, i romandi si fanno beccare con un uomo in più sul ghiaccio. Invece di sfruttare il quarto power-play per riaprire la contesa, al 37’18’’ il Lugano incassa lo 0-4 in shorthand, facendosi infilare da Jooris come una squadra di moskitos. Dalle tribune arrivano i primi fischi.