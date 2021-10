Il Lugano torna a sorridere

Contro l’Ajoie ultimo in classifica vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Lugano si è imposto senza problemi per 4-1, conquistando così tre punti importante per morale e clasifica.

Primo tempo

Al 1’46’’ Matteo Romanenghi riceve due minuti di penalità: il Lugano passa con un’azione atipica - in contropiede - grazie a Josephs. Al 10’02’’ Traber, tutto solo davanti a Östlund, perde il tempo e non trova il raddoppio. Lo stesso Traber pochi secondi più tardi si fa espellere: è il Lugano a raddopiare in «shorthand» al 13’21’’ con Herburger - al suo primo gol stagionale - ben servito da Bertaggia. Al 18’50’’ Eigenmann scalda i riflessi di Irving.

Secondo tempo

È di Nodari, al 21’40’’, la prima occasione del periodo centrale. L’Ajoie si fa vedere con un paio di puntate offensive, ma Irving non i fa sorpendere. Al 25’25’’ esce per 2’ Birbaum: Fazzini fa 3-0 al 25’34’’ con un tiro di polso dei suoi. Poco dopo è Nodari ad accomodarsi sulla panchina dei cattivi, ma il power-play dell’Ajoie è inesistente. Il ritmo del Lugano cala e la partita diventa piuttosto noiosa. I bianconeri controllano la situazione, i giurassiani pensano a non subire altre reti.

Terzo tempo

Il periodo si apre con la quarta rete del Lugano: la trova Hudacek - al suo 5. centro - al 42’13’’: lo slovacco fa secco Östlund con un tiro secco dalla corta distanza. Al 48’22 Müller riceve due minuti di penalità: l’Ajoie trova la sua prima rete di serata grazie a Devos. Una piccola fiammata che non mette assolutamente in pericolo la vittoria del Lugano, I bianconeri riprendono il controllo della sfida, che si trascina invero piuttosto stancamente fino al sessantesimo.

IL TABELLINO

Lugano – Ajoie 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

Reti: 3’17’’ Josephs (Morini, in 5c4, esp. Romanenghi) 1-0. 13’21’’ Herburger (Bertaggia, in 4c5!, esp. Traber) 2-0.25’34’’ Fazzini (Alatalo) 3-0. 42’53’’ Hudacek (Alatalo) 4-0. 50’08’’ Devos (Fortier, in 4c5, esp. Müller) 4-1.

Spettatori: 4.756.

Arbitri: Hebeisen/Mollard (Cattaneo/Duarte).

Penalità: 5x2’ c. Lugano; 4x2’ c. Ajoie.

Lugano: Irving; Alatalo, Riva; Fazzini, Arcobello, Bertaggia; Nodari, Müller; Hudacek, Thürkauf, Josephs; Chiesa, Wolf; Vedova, Herburger, Morini; Villa, Haussener; Traber, Walker, Stoffel.

Ajoie: Östlund; Hauert, Pouilly; Rohrbach, Frossard, Romanenghi; Birbaum, Joggi; Wannström, Devos, Fortier; Hänggi, Eigenmann; Bogdanoff, Ness, Schmutz; Schnegg, Helfer; Frei, Macquat, Huber.

Note: Lugano senza Carr, Fatton, Guerra, Loeffel e Schlegel (tutti infortunati) e Boedker (in sovrannumero). Ajoie privo di Rouiller (ammalato), Aselin, Gauthier-Leduc e Hazen (infortunati). Dal 58’53’’ Ajoie senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Berna – Ginevra Servette d. s. 3-2. Friburgo Gottéron – Bienne 0-1. Losanna – Zugo d.s. 3-4. ZSC Lions – Rapperswil d.r. 3-4. Ambrì - Langnau 3-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 19/41. 2. Bienne 19/39. 3. Davos 16/34. 4. Zugo 16/33. 5. ZSC Lions 17/30. 6. Rapperswil Lakers 18/27. 7. Ambrì Piotta 18/27. 8. Lugano 19/26. 9. Losanna 17/24. 10. Langnau Tigers 19/20. 11. Berna 18/19. 12. Ginevra Servette 18/16. 13. Ajoie 16/9.

