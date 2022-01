Torna a sorridere, il Lugano, che a Porrentruy ottiene il primo successo del nuovo anno. In casa dell’Ajoie i bianconeri, messi alle strette nei primi due tempi, hanno fatto la differenza nel terzo periodo, imponendosi alla fine con il risultato di 7-3.

Primo tempo

Il primo tiro pericoloso della serata è di Morini, che da buona posizione centra Tim Wolf. Al 2’08’’ Carr colpisce il palo. L’Ajoie si fa vedere intorno al 7’ con un tiro fuori di pochissimo di Rouiller. Al 9’15’’ il Lugano passa in vantaggio: buono spunto di Stoffel e Traber colpisce a botta sicura. All’11’09’’ Gauthier-Leduc riceve due minuti di penalità: il power-play del Lugano si muove bene, ma non trova lo spunto vincente. Lo trova invece in mischia Alessio Bertaggia al 14’26’’ e i bianconeri raddoppiano. L’Ajoie va vicinissimo al gol con Devos, che al 17’32’’ colpisce il palo. Al 18’06’’ Bertaggia viene espulso per 2’: Gauthier-Leduc - che rompe il bastone al momento del tiro - accorcia al 19’48’’.

Secondo tempo

Il periodo inizia malissimo per il Lugano: Guerra e Wolf perdono l’uomo e Schmutz insacca indisturbato il gol del pareggio al 21’59’’. Poco dopo si fa espellere Troy Josephs: il box bianconero soffre ma regge. Al 25’15’’ ci prova Loeffel, ma Wolf si fa trovare pronto. Il Lugano riprende a pressare, ma manca di precisione sotto porta. E in contropiede l’Ajoie si fa spesso pericoloso. Al 34’48’’, però, Arcobello infila di furbizia il disco che regala il nuovo vantaggio al Lugano. Poco dopo esce Rouiller: al 36’58’’ Fazzini ritrova la via della rete. Ma al 38’24’’ Leduc accorcia con un forte slap.

Terzo tempo

Dopo 20’’ Riva ha una ghiottissima opportunità, ma da ottima posizione spara addosso a Wolf.. Lo stesso Riva poco più tardi regala un perfetto assist a Traber, che al 42’58’’ mette a segno la personale doppietta. Al 44’ Bertaggia prima e Loeffel poi nello spazio di pochi secondi, mancano l’occasione per chiudere i conti. Al 51’03’’ esce Herburger per uno sgambetto: Schlegel non corre pericoli. E 53’46’’, su preciso assist di Arcobello, Herburger chiude definitivamente in conti. L’Ajoie non ci crede più, i bianconeri controllano la situazione senza patemi. E Arcobello infila anche il settimo gol a porta vuota.

