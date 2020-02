Ngoy: «Ma noi non panicheremo per i playout»

Hockey

La sconfitta contro il Ginevra, la quinta consecutiva, condanna definitivamente l’Ambrì Piotta alla lotta per la salvezza - Il difensore dei biancoblù: «Siamo dove dovevamo essere e abbiamo ancora fiducia nel nostro gioco: la solidità difensiva però non basterà per evitare il peggio»