La sconfitta di Friburgo è stata dimenticata in fretta. Un Lugano in formato super non ha lasciato scampo al Losanna, che solo nel primo tempo ha dato del filo da torcere ai bianconeri. Da segnalare le doppiette di Bertaggia e Carr e i quattro punti di Alatalo. Il Lugano può festeggiare un Natale più che sereno, dopo aver conquistato ben 25 punti nelle ultime dieci partite

Primo tempo

Al 1’15’’ Boedker riceve due minuti di penalità per ritardo di gioco: il Lugano controlla senza problemi. La prima occasione bianconera capita sul bastone di Carr: al 5’29’’ il canadese fallisce di poco il bersaglio. All’8’09’’ si fa espellere Riat: il power-play bianconero non punge. Al rientro del vodese è Loeffel a finire sulla panchina dei cattivi per un altro ritardo di gioco: il Losanna preme, il Lugano regge. La partita non offre spunti particolarmente interessanti e si trascina piuttosto stancamente. Al 18’30’’ ci prova Bertaggia, ma l’attaccante «cicca» il disco da buona posizione.

Secondo tempo

Dopo tre minuti di nulla assoluto, il Lugano al 23’34’’ passa in vantaggio: lungo passaggio di Fazzini a Bertaggia, doppia finta e tiro all’incrocio dei pali. Un gran gol. Al 26’30’’ Carr sfiora il raddoppio con un tentativo di poco a lato. È invece il Losanna a trovare il pareggio: al 28’05’’, dopo un rapido contropiede, Fuchs supera Schlegel. Al 30’39’’ Thürkauf riceve due minuti per ingaggio scorretto, ma 1’30’’ più tardi esce anche Fuchs. E in power-play Carr, con un tiro di rara precisione, riporta avanti il Lugano al 32’53’’. Ben servito da Boedker, al 36’56’’ Bertaggia mette dentro il 3-1.

Terzo tempo

Il Losanna prova subito ad alzare il ritmo, mentre il Lugano cerca soprattutto di non scoprirsi. Al 44’10’’ Carr spara alto da buona posizione, pochi secondi più tardi Schlegel si fa trovare pronto su un tentativo ravvicinato di Sekac. Lo scatenato Carr, al 45’44’’, sfrutta al meglio il terzo assist di serata di Alatalo e infila alle spalle di Boltshauser il disco del 4-1. Non contento, il difensore di origine fnlandese si toglie anche la soddisfazione del gol personale al 51’08’’ con uno slap dalla media distanza. La sfida, di fatto, finisce qui. Il Losanna non ci crede più, il Lugano pensa già al Natale.

