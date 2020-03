I seguenti giocatori non faranno parte della squadra per il prossimo campionato: Julien Vauclair (fine carriera, nuovo responsabile del Club per lo scouting), Massimo Ronchetti (fine contratto), Benoit Jecker (fine contratto, Friburgo), Tylor Chorney (fine contratto), Paul Postma (fine contratto), Linus Klasen (fine contratto, Lulea), Mauro Jörg (fine contratto), David McIntyre (fine contratto), Johan Ryno (fine contratto). Pure in uscita Marc Camichel e Greg Squires che hanno militato nei Ticino Rockets.