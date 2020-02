Il Lugano continua a viaggiare a ritmo da playoff. Contro il Davos arriva la quarta vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette partite. Dopo un primo tempo difficile, chiuso in ritardo per 1-3, la squadra di Serge Pelletier si è accesa, trovando ritmo e concretezza. Il sorpasso è arrivato già nel periodo centrale (parziale di 3-0), poi Suri ha chiuso i conti con il 5-3 a porta vuota. Da sottolineare la preziosissima doppietta di Walker e la solida prova di Schlegel, subentrato a Zurkirchen dopo la prima frazione. Di seguito la cronaca del match.

Il Davos detta subito il ritmo e al 2’48’’ passa in vantaggio con un’incursione di Ambühl, sfuggito a Chiesa. A metà periodo i bianconeri - offensivamente impalpabili e difensivamente vulnerabili - superano un’inferiorità numerica. Al 15’40’’, un po’ dal nulla, i padroni di casa pareggiano grazie a una deviazione sotto porta di Walker. L’illusione, però, dura poco. Al 17’49’’ i grigionesi sfruttano un errore in attacco di Klasen per segnare il 2-1 in contropiede con Palushaj. Al 19’38’’ ancora Ambühl firma il 3-1 beffando Zurkirchen dalla distanza. In tutta la frazione il Lugano ha tirato in porta solo 4 volte, il Davos ben 14.