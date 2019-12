Dopo aver guidato il suo primo allenamento da head coach (ad interim) del Lugano, il direttore sportivo Hnat Domenichelli si è presentato in sala stampa in compagnia di Marco Werder, CEO bianconero. Assente giustificata la presidente Vicky Mantegazza, a letto con la polmonite. C’è un esonero da commentare, quello di Sami Kapanen. E c’è un immediato futuro su cui chinarsi. Domenichelli guiderà la squadra alla transenna per le prossime tre partite, fino alla pausa natalizia. Nel frattempo la società dovrà scegliere un nuovo tecnico.

«Stamattina ho comunicato la nostra decisione a Kapanen e al suo vice Nyman», spiega Domenichelli. “Li ho ringraziati, ma da oggi prendiamo un’altra direzione. Quando succedono queste cose, non è tutta colpa degli allenatori, ma purtroppo non possiamo cambiare 22 giocatori. In questi casi il fallimento è di tutto il club. E come club non potevamo andare avanti così. È presto per capire esattamente le cause, ma ho visto i giocatori abbattuti e serviva una nuova voce».

Poco prima della pausa per la Nazionale, lo stesso ds aveva confermato lo staff tecnico, dicendo che il Lugano si era messo la crisi alle spalle e che il problema non era in panchina. Cosa è cambiato? Quanto ha inciso il derby perso 7-2? «In questo business bisogna fidarsi del proprio allenatore finché si capisce di non poter più andare avanti», afferma Domenichelli. «Non abbiamo deciso soltanto sulla base del risultato di ieri alla Valascia. Non lo nascondiamo: abbiamo vissuto un mese di novembre pesante. Ho fatto il possibile per mantenere la tranquillità ed evitare pressioni sugli allenatori. Ho voluto lasciare a Kapanen il tempo di lavorare con la squadra durante questa sosta. Pensavo che grazie al successo sullo Zurigo e all’arrivo di due nuovi giocatori (Schlegel e McIntyre, ndr.), la squadra potesse proseguire con nuova energia e voglia di riscatto Nel derby, però, si è capito che il suo messaggio non passava più. Non voglio togliere nulla all’Ambrì, che ha meritato il successo, ma noi non siamo mai entrati in partita. Non c’erano emozioni, gioco, energia. E dunque non c’era un’altra soluzione. È dura, ma questa decisione andava presa. Viviamo in un mondo fatto di risultati e siamo in fondo alla classifica. Kapanen e Nyman non erano sorpresi dell’esonero». Ci si chiede se questa decisione non potesse essere presa prima, visto l’andazzo: «Non ho una sfera magica per prendere sempre la decisione perfetta”, replica Hnat. “ora guardiamo avanti. La nostra stagione continua, il Lugano è ancora qui ed è ancora vivo. Tocca ai giocatori mostrare una grande reazione e mi aspetto di vederla venerdì in casa contro il Bienne. Il momento è difficile, ma restano tante partite da giocare. E i bravi giocatori non ci mancano».

Come detto, venerdì in panchina ci sarà proprio Hnat Domenichelli: «Ma non è mia intenzione allenare la squadra fino a fine campionato. Sono qui in attesa di un nuovo staff tecnico. Il nuovo allenatore dovrà avere l’esperienza necessaria e la capacità di entrare in una situazione del genere. Non so se troveremo il coach giusto per il futuro del Lugano oppure solo un traghettatore per finire questa stagione. È troppo presto per dirlo. Chi arriverà, dovrà sapere esattamente cosa fare e cosa è successo. Non conterà il passaporto. Finlandese, svedese, canadese o svizzero. Valuteremo tutti i nomi sul mercato». Anche Marco Werder ha detto la sua: «Abbiamo cercato di percorrere una nuova via, rilanciando il nostro progetto con un hockey che volevamo più veloce e intenso. Purtroppo nelle prime 29 partite i risultati positivi sono stati troppo pochi, soprattutto a livello di prestazione. Quest’anno sapevamo di non avere forse la squadra ideale per questo tipo di allenatore, ma credevamo fino in fondo di poterci adattare al sistema cammin facendo. Invece non è andata bene. Abbiamo visto delle belle partite, ma purtroppo senza resilienza e costanza. Si tratta ora di provare a salvare questa stagione. Il nostro primo obiettivo è questo. Vogliamo riorientarci il meglio possibile, lo dobbiamo ai nostri tifosi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata