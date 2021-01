Ancora una sconfitta. La quarta di fila, la sesta nelle ultime sette partite. Questo Lugano sembra non saper più vincere: è caduto anche a Rapperswil, al termine di una partita dai contenuti tecnici estremamente modesti. Ha perso perché, ancora una volta, ha fatto troppo poco per spuntarla. O meglio: in questo periodo i bianconeri lavorano, ma male. Scollato, poco disciplinato e pasticcione il Lugano procede ad ondate figlie più dell’orgoglio che di una chiara applicazione del sistema di gioco. E la classifica inizia a piangere.

Rincorrere stanca

Un’altra sconfitta, si diceva, e un’altra partenza falsa. Dopo tredici minuti di gioco i bianconeri erano già sotto di due reti. Certo, stavolta hanno trovato il modo di riprendere l’avversario grazie alle reti di Arcobello - che ha messo fine ad un’astinenza...