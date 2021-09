Ha salutato il pubblico dietro il plexiglas, stretto le mani di vecchi amici, dato pacche sulle spalle a chiunque incontrasse nei corridoi delle Vernets. A fine serata, si è pure commosso per il tributo riservatogli dai tifosi di casa. Poi, una volta per tutte, Chris McSorley si è messo il Servette alle spalle. E ha lanciato il Lugano in un futuro fin lì solo abbozzato.

Nemici al barFino a un paio d’anni fa, il ristorante della pista ginevrina portava il suo nome: McSorley’s Pub & Steak House. È lì che il popolo granata si radunava prima, durante e dopo le partite. Un bar sport all’americana, con grandi schermi e grandi hamburger. Tra le specialità, alette di pollo e un panino dedicato al difensore Goran Bezina, leggenda del club. Il locale esiste ancora, ma da luglio 2019 si chiama «Prime’s»....