Il nuovo arrivato sulla panchina dell’HCL, come assistant coach, è Patrice Bosch. Chiuso il suo percorso di giocatore che lo aveva portato anche ad indossare i colori dell’HCL come Juniores Elite e come giocatore della prima squadra (8 partite), Bosch ha accumulato una solida carriera come allenatore nei campionati giovanili del suo Paese. Tra il 1999 e il 2019 ha guidato diverse formazioni della QJHL (Quebec Junior Hockey League) e della QMJHL (Quebec Junior Hockey League), in modo particolare i Grandby Inouk e i Chicoutimi Saguenéens, rivestendo per alcune stagioni anche il ruolo di General Manager. A più riprese Bosch è stato assistant coach e head coach della selezione Canada East U19. Nelle ultime due stagioni Bosch ha infine diretto gli U20 Elit del Ginevra Servette.