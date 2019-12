Serge Pelletier non è riuscito a conquistare la prima vittoria sulla panchina del Lugano. I bianconeri sono stati battuti per 2-0 dal Losanna. È stato un Lugano brutto, senza emozioni, che ha compiuto un passo indietro rispetto alle due precedenti uscite.

Le prime fasi della partita non regalano molte emozioni: le due squadre pensano soprattutto a corprisi che a offendere. Poi, con Riva sulla panchina dei penalizzati, il Losanna passa in vantaggio: Genazzi ha tutto il tempo di prendere la mira e di battere Zurkirchen al 15’58’’. Il Lugano resgisce immediatamente, ma McIntyre non sorprende l’attento Tobias Stephan._