L’hockey club Lugano ha comunicato in giornata di aver trovato un accordo con il club della massima lega finlandese del SaiPa Lappeenranta per il prestito fino al termine del campionato 2021/22 del portiere Juho Markkanen.

Per questa ragione Juho possiede una licenza svizzera e non andrà dunque ad intaccare il contingente di giocatori stranieri.

Cresciuto nel settore giovanile del SaiPa, Juho è stato draftato nel 2020 al quarto turno (112. posizione assoluta) dai Los Angeles Kings, ha giocato nella nazionale U20 del suo Paese e nella stagione in corso è sceso in pista quindici volte nella Liiga a difesa della porta della prima squadra del SaiPa.

Queste le parole del GM Hnat Domenichelli: «Oggi è molto difficile avere delle certezze su quando Niklas Schlegel e Davide Fadani potranno tornare alle competizioni dopo i loro infortuni della scorsa settimana. Per questo motivo è importante che lo staff tecnico possa avere a disposizione tre portieri in grado di giocare la fase finale della Regular Season e la Post Season. Chris deve poter scegliere liberamente ogni sera se avere nel line-up due portieri svizzeri oppure schierare un portiere straniero. Siamo contenti, nell’ultimo giorno ancora possibile per il mercato dei giocatori svizzeri, di aver trovato una soluzione con Juho Markkanen che è un giovane di talento in possesso della licenza svizzera».