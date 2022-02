«Non so quante persone ci credano ancora al di fuori del nostro spogliatoio, ma all’Ambrì Piotta piace rendere possibile l’impossibile. La sua storia è lì a dimostrarlo, la nuova pista pure». Luca Cereda - come era facile immaginare - non intende abbandonare il sogno dei pre-playoff. Nemmeno dopo il secondo k.o. in quattro giorni contro il Losanna. Nemmeno con il Berna scappato a +7 e con una partita in più da giocare. La squadra è sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore, a partire da Inti Pestoni: «Non vedo perché dovremmo mollare proprio adesso», dice il topscorer leventinese. «È chiaro che questa sconfitta fa male. Abbiamo giocato bene per 60 minuti, ci abbiamo messo il cuore e l’anima. Ogni volta che abbiamo provato a spingere di più, i vodesi sono riusciti a segnare in qualche...