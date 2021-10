Il Lugano vince il primo derby stagionale, il primo della storia alla Gottardo Arena. I bianconeri si sono imposti 4-3 ai rigori dopo essere stati avanti 3-1 alla fine del periodo centrale. Decisive le trasformazioni di Arcobello e Fazzini. Quest’ultimo ha pure realizzato una doppieta. Di seguito la cronaca di una sfida emozionante e combattuta.

Primo tempo

I portieri vengono subito chiamati in causa, con Boedker a sprecare la prima netta occasione. Dopo qualche minuto ad alta intensità, la gara si tranquillizza per poi riaccendersi di colpo. All’8’43’’, dopo un tiro pericoloso di Fora, Fazzini parte in contropiede e viene falciato da Isacco Dotti. Il Lugano sfrutta il suo primo power-play passando in vantaggio al 9’23’’ con una deviazione di Morini su tiro di Riva. Appena 39 secondi dopo, al 10’02’’, Pezzullo si dimentica di Fazzini nello slot: il topscorer, servito da Arcobello, firma il 2-0. Al 10’53’’ tocca all’Ambrì Piotta giocare con l’uomo in più per un fallo di Riva. Il box-play ospite se la cava senza correre grossi rischi. Al 18’18’’ Guerra impegna Conz con un bel tiro ravvicinato. Al 18’55’’ Grassi viene penalizzato per una carica su Herburger, ma è Schlegel a doversi superare su Heim, partito in contropiede dopo un errore di Alatalo.

Secondo tempo

Sullo scadere della penalità di Grassi, Fazzini commette fallo su Kozun. Con l’uomo in più, Bürgler sbaglia mira da comoda posizione. Al 24’51’’ l’Ambrì si ritrova di nuovo in superiorità numerica per una bastonata di Alatalo ai danni di Pestoni. Stavolta i padroni di casa non perdonano, trovando l’1-2 con Kostner al 25’33’’. Delizioso l’assist di McMillan da dietro la porta. Sulle ali dell’entusiasmo, i biancoblù sfiorano subito il pareggio con un assolo di Fora. Al 28’ Conz compie un doppio miracolo in tuffo su Carr. Il disco è entrato? Le immagini, riviste dagli arbitri, non possono dimostrarlo. Al 30’14’’ nuovo power-play leventinese, con Boedker espulso. Con l’uomo in più, Hietanen colpisce il palo esterno. Al 34’52’’ è Grassi a finire sulla panchina dei puniti: Fazzini è infallibile e firma il 3-1 al 36’12’’. Nelle fasi successive, Schlegel è attentissimo su Bianchi e Zwerger.

Terzo tempo e overtime

Al 41’20’’ Fohrler spara alto da posizione invitante. Poco male per i biancoblù, visto che già al 42’55’’ Grassi accorcia le distanze con un bel tiro al volo su passaggio di Pestoni. L’Ambrì spinge e al 44’ si rende pericoloso con Kneubühler. Poco dopo Kozun «cicca» un tiro ghiottissimo. Al 44’50’’ il Lugano può respirare grazie a uno sgambetto di Fischer. McSorley chiama il time-out per organizzare il power-play. Fazzini ci prova due volte, ma i suoi tiri finiscono a lato. Scampato il pericolo, i padroni di casa tornano a premere. Secondo logica, al 49’33’’ Zaccheo Dotti trova il gol del pareggio con un grandissimo tiro all’incrocio. Al 53’37’’ i bianconeri possono riprovarci in 5 contro 4, ma Conz è attentissimo. Il finale è a tinte biancoblù, ma si va all’overtime.

Nel supplementare il primo affondo pericoloso è di Fora. Al 61’35’’ Fazzini colpisce il palo. Si va ai rigori. Kozun tira fuori. Arcobello segna. Schlegel ferma Hietanen. Fazzini fa 2-0 con tocco delizioso. Regin spara addosso al portiere. Walker sbaglia tutto. L’errore di Bürgler chiude i conti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata