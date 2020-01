Il Rapperswil conquista la posta piena alla Valascia ed infligge la quinta sconfitta consecutiva all’Ambrì Piotta, che nel 2020 non ha ancora vinto. I leventinesi, andati in svantaggio per le reti sangallesi di Dünner e Clark nel primo periodo, non hanno mai dato veramente l’impressione di poter invertire la tendenza. Nemmeno quando Scottie Upshall ha ridotto le distanze ad inizio secondo periodo, poichè cinque minuti più tardi Cervenka ha ristabilito il divario di due reti. La partita, malgrado qualche sussulto, si è trascinata sino al sessantesimo senza troppo entusiasmo, in attesa della «rivincita» di domenica pomeriggio. Stavolta a piste invertite.