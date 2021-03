A ventiquattro ore dal derby perso in modo rocambolesco alla Cornèr Arena contro il Lugano, l’Ambrì cerca l’immediato riscatto tra le mura amiche. In una partita che vale sei punti contro il Rapperswil, avversario diretto dei biancoblù nella corsa ai pre-playoff, i ragazzi di Luca Cereda perdono per 4 a 2.

Primo tempo

Inizio piuttosto equilibrato, ai tentativi di Flynn e Fohrler risponde Eggenberger. All’7’21’’ è ancora il numero 10 leventinese che tira di poco a lato in situazione di penalità differita contro il Rapperswil. Al 7’38’’ la penalità contro i sangallesi diventa effettiva: esce Moses per sgambetto. I padroni di casa spingono, ma non vanno oltre una traversa di Fora. Al 9’47’’ Nyffeler rinvia su Grassi che però non riesce ad approfittarne. È il preludio al gol che arriva al 12’27’’: ingaggio vinto sulla destra da Novotny, disco che arriva a Müller che non lascia scampo al portiere degli ospiti. Subito dopo il gol, i biancoblù si ritrovano in inferiorità numerica a causa di una trattenuta di Mazzolini: il Rapperswil ci prova con Cevenka ed Egli, ma non se ne fa nulla. Il primo tempo prosegue senza particolari sussulti fino a 2’’ dalla fine quando dalla sinistra Perlini prova ad impensierire Nyffeler che però è attento.

Secondo tempo

Dopo la prima pausa sembra che solo il Rapperswil ritorni sul ghiaccio, l’Ambrì fatica terribilmente e viene schiacciato davanti alla propria porta. Ci provano Rowe e Maier, mentre i biancoblù si limitano a lanciare diverse volte il disco in liberazione vietata. Al 22’50’’ viene espulso Zaccheo Dotti per colpo di bastone. Fohrler rischia lanciando in porta i sangallesi che però non approfittano del regalo. Sul ribaltamento di fronte Perlini si trova a tu per tu con Nyffeler, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Ci prova quindi Egli, ma Conz è attento e l’Ambrì esce dall’inferiorità numerica senza subire reti. Al 25’34’’ Conz salva su Lehmann, ma prende 2’ per sgambetto. Questa volta il Rapperswil approfitta del power-play e riporta l’incontro in parità con Cervenka che trafigge dalla destra Conz. I padroni di casa continuano ad essere in affanno: emblematica, in questo senso, la penalità fischiata loro al 32’30’’ per numero eccessivo di giocatori sul ghiaccio. Gli ospiti sfruttano anche questa situazione speciale e al 33’18’’ passano a condurre con Dünner. A questo punto i leventinesi si danno una scossa e al 35’35’’ trovano il pareggio con Hächler che dalla destra trafigge Nyffler.

Terzo tempo

Il terzo tempo si apre con una penalità contro l’Ambrì: è Fischer ad uscire al 40’56’’ per sgambetto su Rowe; il box dei padroni di casa regge comunque bene. Poco dopo, sono ancora i sangallesi a farsi pericolosi con un tiro di Forrer che sfila sull’esterno del palo alla sinistra di Conz. L’Ambrì risponde con un tiro dalla blu di Fora. Dopo un sostanziale equilibrio, al 50’59’’ è di nuovo il Rapperswil a portarsi in vantaggio con Clark che, dalla sinistra, supera un incolpevole Conz. Al 56’18’’ Conz riceve una seconda penalità per sgambetto; la parità numerica si ristabilisce però abbastanza presto visto che al 56’49’’ esce anche Clark per simulazione. L’Ambrì toglie il portiere, ma è ancora il Rapperswil a segnare al 59’26’’ con Clark. Si chiude sul 4 a 2 per gli ospiti l’incontro.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Rapperswil 2-4 (1-0, 1-2, 0-2)

Reti: 12’27’’ Müller (Novotny) 1-0. 27’11’’ Cervenka (Clark, in 4c5, esp. Conz) 1-1. 33’18’’ Dünner (Profico, in 4c5) 1-2. 35’35’’ Hächler (Fischer) 2-2. 50’59’’ Clark (Cervenka) 2-3. 59’26’’ Clark (Cervenka) 2-4.

Arbitri: Stricker/Mollard (Obwegeser/Progin). Penalità: 6 x2’ + 1x10’ (Trisconi) c. Ambrì; 2x2’ c. Rapperswil.

Ambrì Piotta: Conz; Fora, I. Dotti; Zwerger, Flynn, Perlini; Hächler, Fischer; Grassi, Novotny, Müller; Fohrler, Z. Dotti; Kneubühler, Dal Pian, Nättinen; Ngoy; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Incir.

Rapperswil: Nyffeler; Egli, Profico; Clark, Cervenka, Moses; Vukovic, Jelovac; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Sataric, Maier; Schweri, Dünner, Wick; Randegger; Forrer, Wetter, Loosli; Ness.

Note: Ambrì Piotta senza Bianchi, D’Agostini e Goi (infortunati), Rapperswil privo di Dufner, Payr né Rochov (infortunati). dal 58’47’’ al 59’26’’ Ambrì senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Davos – Lugano d.r. 5-6. Ginevra-Friburgo 2-3. Langnau-Berna 4-5. ZSC Lions-Zugo 2-6.

LA CLASSIFICA con media punti

1. Zugo 48/110 (2,292). 2. Losanna 46/83 (1,804). 3. Lugano 48/86 (1,792). 4. Friburgo 48/84 1,750). 5. ZSC Lions 48/81 (1,688). 6. Ginevra 47/78 (1,660). 7. Bienne 46/75 (1,630). 8. Davos 47/71 (1,511). 9. Berna 48/56 (1,167). 10. Rapperswil 48/47 (1,104). 11. Ambrì Piotta 48/47 (0,979). 12. Langnau 48/31 (0,646).

