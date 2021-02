«Per essere un ottantenne, direi che il Lugano è decisamente molto vispo e in piena forma». Ci accoglie così, il presidente Vicky Mantegazza, quando le chiediamo come sta il suo club, giunto a questo importante traguardo: «Continua a lottare e non mollare di un centimetro, come ci ha sempre abituati. Però anche lui paga un po’ un momento che a livello globale non è felice per nessuno. Non è bello festeggiare da soli un compleanno così importante...».

Un laghetto ghiacciato

No, il periodo storico non è dei più favorevoli. Ma d’altronde non lo era nemmeno quello in cui venne ufficialmente fondato il club bianconero. Nel 1941, in piena seconda guerra mondiale, un gruppo di persone che si divertiva a giocare su un laghetto ghiacciato - magari anche per sfuggire alle difficoltà del periodo bellico...