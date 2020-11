(Aggiornato alle 19.21) - È chiusa ormai da tre ore la galleria autostradale del San Gottardo. I motivi del blocco, citati dalla Polizia cantonale, sono «tecnici» e l’orario della riapertura, passate le 19, ancora non è noto. Tra gli incolonnati al di qua del tunnel, figura anche l’intera squadra di hockey del Lugano, che era partita nel tardo pomeriggio alla volta di Zugo per giocare stasera contro il team del posto. Al momento, come detto, non è ancora noto l’orario della riapertura della galleria. Ma alle 19.18, la società ticinese ha confermato su Twitter che partita tra EVZ e HCL, prevista per le 19.45, è stata rinviata.