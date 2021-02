Miglior realizzatore del Lugano con 11 gol, Luca Fazzini sta vivendo una stagione positiva. «Ma io non sono ancora soddisfatto», ci dice l’attaccante momò.

Luca, lunedì mattina non ti sei allenato con la squadra. C’è da preoccuparsi?«No, no, niente di grave. A Friburgo ci sarò. D’accordo con lo staff ho preferito lavorare in palestra: nelle ultime settimane ho avvertito un dolorino a un ginocchio e non era il caso di forzare. È un piccolo fastidio, ma si è accentuato dopo il gol che ho segnato nell’overtime contro il Losanna. Dopo aver tirato, infatti, sono entrato in contatto con un avversario e il ginocchio si è girato. È stata la rete più dolorosa della mia carriera, come si è intuito dalla smorfia con cui ho festeggiato. Domenica, però, ho potuto affrontare il Rapperswil senza limitazioni»....