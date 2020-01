Anno nuovo, vita nuova. Per il Lugano targato Serge Pelletier e per Linus Klasen. Non solo per il nuovo look dell’attaccante svedese, che sfoggia una barbetta appena accennata. Questi sono ovviamente dettagli. Conta ovviamente mille volte di più il rendimento sul ghiaccio e il 2020 dice che in sette partite Klasen ha realizzato 4 reti – tra le quali quella decisiva dell’altra sera...