Il Team Canada non vacilla e anzi travolge il TPS Turku nella semifinale della Coppa Spengler. La selezione nordamericana domina dall’inizio alla fine e non lascia scampo ai finlandesi, battuti con un netto 6-0. Nel primo tempo reti di Clark e del bianconero Postma, con un bel tiro dalla distanza. Dopo l’allungo di Di Domenico nel terzo centrale, a mandare in archivio una partita senza storia sono quindi Faille e Versteeg che colpiscono a due riprese tra il 42’ e il 45’, seguiti dalla seconda marcatura di Clark che fissa il risultato sul 6-0 a meno di tre minuti dall’ultima sirena. Per il Team Canada si tratta della quinta finale nelle ultime cinque edizioni. E dopo la sconfitta nell’ultima edizione per mano del KalPa Kuopio, Noreau e compagni si presentano al ballo conclusivo con una grande fame di rivalsa.