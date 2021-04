Sarà un sostegno diverso, più «social» e tecnologico, quello che i tifosi dell’Hockey Club Lugano potranno dare ai propri beniamini sul ghiaccio della Cornèr Arena in epoca di playoff durante la pandemia.

Per assicurare maggiore partecipazione emotiva sia a chi sta a casa sia a chi è protagonista sul ghiaccio, la società bianconera ha installato in questi giorni uno schermo gigante lungo la Tribuna Ovest della Cornèr Arena.

Per non ostacolare la produzione televisiva i post non potranno contenere né video, né stories, né contenuti audio.