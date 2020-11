Pochi giorni fa, dopo il 2-0 rifilato al Ginevra, il Lugano era stato giustamente lodato per la sua solidità difensiva e per la compattezza tra i reparti. Tutto il contrario di quanto visto alla Tissot Arena. Sfilacciati, disuniti e pasticcioni, i bianconeri hanno permesso al Bienne di fare ciò che preferisce: giocare in velocità e negli spazi aperti. Male i difensori, male gli attaccanti in copertura. E maluccio pure Schlegel, soprattutto in occasione del 3- 2 di Rathgeb. Con cinismo, Brunner (immancabile il gol dell’ex...) e compagni hanno punito la passività degli ospiti. Quello stesso cinismo che è invece mancato al Lugano, che di occasioni per restare aggrappato alla gara ne ha avute parecchie, nonostante tutto. La sfida è invece sfuggita di mano al 48’, quando il solito Rathgeb ha agito...