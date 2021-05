Fermi tutti, a Bienne non si gioca. L’amichevole prevista stasera alla Tissot Arena tra Svizzera e Italia è stata annullata a causa del coronavirus. Nella delegazione azzurra – guidata alla transenna dall’ex tecnico bianconero Greg Ireland – sono infatti emersi due casi di contagio. Per contro, tutti i giocatori e i membri dello staff della nazionale rossocrociata sono risultati negativi ai tamponi effettuati sabato dopo la seconda sfida vinta contro la Russia. Riunitasi nuovamente ieri al centro OYM di Cham, la selezione di Patrick Fischer tornerà in pista venerdì e sabato a Friburgo contro la Francia.